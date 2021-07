Feuerwehrferien(s)pass 2021 bei der FF-Altmünster

Das High­light des Feri­en­pas­ses der Gemein­de Alt­müns­ter ist sicher­lich die Feu­er­wehr. So am 24.7.2021 bei der Slip­an­la­ge am Traunsee.

Som­mer, Son­ne, Feu­er­wehr – so konn­te man den Nach­mit­tag letz­ten Sams­tag sicher­lich nen­nen. Das Team rund um Jugend­be­treu­er Micha­el Schrempf, hat sich für die anwe­sen­den Kin­der so eini­ges ein­fal­len las­sen, um ihnen ein kurz­wei­li­ges Pro­gramm zu bieten.

Die Vor­füh­rung einer Ret­tungs­übung mit der Tele­skop­mast­büh­ne, mit der man auch sprit­zen kann, war schon was Besonderes.

Aber! Selbst sprit­zen und dabei noch nass wer­den dür­fen, was gibts am Traun­see Bes­se­res? Pom­mes, Eis und Getränke!

Ein tol­les Pro­gramm, nicht nur für die ange­mel­de­ten Feri­en­pass-Benut­zer, nein auch für die anwe­sen­den Bade­gäs­te, die mit den Kin­dern am Schau­platz der Action vor­bei­schau­ten und sich auch aktiv betei­li­gen konn­ten. So auch Jamie aus Irland, der mit sei­nem Sohn die Ein­la­dung zum Mit­ma­chen der Feu­er­wehr Alt­müns­ter ger­ne annahm und sich sicht­lich wohl fühlte.

„Ich bin sehr über­rascht und vol­ler Stolz, wenn ich sehe, was das jun­ge Team rund um Jugend­be­treu­er Michi alles auf die Bei­ne stellt, damit der Feu­er­wehr der Nach­wuchs nicht aus­geht.“ so Eli­sa­beth Feicht­in­ger, die vor­bei­schau­te, um sich ein Bild der Ver­an­stal­tung zu machen.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/FF Altmünster