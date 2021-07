Gmundner Beachvolleyball-Stadtmeisterschaften

Pre­mie­ren & Prachtwetter

Nach ein­jäh­ri­ger Coro­na-Pau­se war es end­lich wie­der soweit: Ende Juni wur­den die Gmund­ner Beach­vol­ley­ball Stadt­meis­te­rIn­nen gekürt.

Zum ers­ten Mal fan­den die Stadt­meis­ter­schaf­ten auf den neu­en Beach­vol­ley­ball­plät­zen am See­bahn­hof statt – und damit wie­der auf hei­mi­schem Boden, denn die Meis­ter­schaf­ten davor hat­te aus Platz­man­gel in Alt­müns­ter aus­ge­tra­gen wer­den müs­sen. Dazu gab‘s noch eine Pre­mie­re zu ver­mel­den: einen Jugendbewerb.

Auf den neu ange­leg­ten Plät­zen und bei per­fek­tem Som­mer­wet­ter waren alle Teil­neh­mer hoch­mo­ti­viert, weil sie end­lich auch wie­der ein Tur­nier spie­len konn­ten. Auch die Zuschau­ku­lis­se konn­te sich sehen las­sen. So kamen dank der tol­len Orga­ni­sa­ti­on der Gmund­ner Vol­leys packen­de Matches und eine groß­ar­ti­ge Stim­mung zustande.

Im Jugend-Bewerb setz­ten sich in einem über­aus span­nen­den Fina­le Fabi­an Fich­ner und Sebas­ti­an Mösl in drei Sät­zen durch. Zwei­te wur­den Tobi­as Schön­ber­ger und Lau­rin Kao, der drit­te Platz ging an Mario Mar­ti­no­vic und Johan­nes Lin­nin­ger. Den Mixed-Bewerb gewan­nen Csil­la Gam­per­ling-Uglyai und Ste­fan Gam­per­ling vor Ina Som­me­rer und Mar­ko Sca­la durch. Drit­te wur­den Chris­ti­na Stei­ner und Mar­cel Rossi.

Den Meis­ter­ti­tel bei den Her­ren hol­ten sich Enis Mura­ti und Mata­nel Radut­s­ky in drei Sät­zen gegen Mar­cel Ros­si und Chris­toph Weis­sen­brun­ner. Im klei­nen Fina­le setz­ten sich Ste­fan Gam­per­ling und Domi­nik Preis­ch durch.

