Großes Comeback der AKS in der LSV Oberösterreich

Akti­on kri­ti­scher Schüler_innen stellt stell­ver­tre­ten­de AHS-Landesschulsprecherin

Das von der Akti­on kri­ti­scher Schüler_innen unter­stüt­ze „Pro­jekt Neu­start“ erreich­te bei den Wah­len zur dies­jäh­ri­gen Landesschüler_innenvertretung 3 von 8 Man­da­ten im AHS-Bereich und stellt die stell­ver­tre­ten­de AHS-Landesschulsprecherin.

Einen Neu­start in der Landesschüler_innenvertretung soll es im kom­men­den Schul­jahr geben. Mara Mit­ter­mayr als frisch gewähl­te stell­ver­tre­ten­de AHS-Lan­deschul­spre­che­rin, Mila Mile­kić (zwei­te stell­ver­tre­ten­de Lan­des­schul­spre­che­rin) und Lara Zel­ler (6. LSV-Mit­glied) wer­den im nächs­ten Jahr Ober­ös­ter­reichs Gym­na­si­en vertreten.

Für Mara Mit­ter­mayr ist klar: „Der bil­dungs­po­li­ti­sche Still­stand wäh­rend der Pan­de­mie hat gezeigt: Die Schüler_innen wün­schen sich eine lau­te Stim­me und genau die­se wer­den wir sein.“ Beson­de­res Anlie­gen des Tri­os ist, die Schu­le nach der Pan­de­mie in einen Ort zu ver­wan­deln, an dem Leis­tungs­druck und psy­chi­sche Belas­tung the­ma­ti­siert wer­den und vor allem dage­gen ange­kämpft wird.

„Wir wer­den uns für eine demo­kra­ti­sche, sozi­al gerech­te und angst­freie LSV, Schu­le und Gesell­schaft ein­set­zen und end­lich die ech­te Vetre­tungs­ar­beit für Ober­ös­ter­reichs Schüler_innen leis­ten, die sie ver­dient“, ver­spricht Mila Mile­kić, neu gewähl­te AHS-Landesschüler_innenvertreterin.

Die gesetz­lich ver­an­ker­te Landesschüler_innenvertretung wird jähr­lich am Ende des Schul­jah­res gewählt. Die­ses Jahr fan­den die Wah­len am 01. Juli in der Berufs­schu­le Linz 2 statt.

Foto: pri­vat