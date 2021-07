Stadt Gmunden schafft und betreibt einen neuartigen „Keramikladen“

Innen­stadt­be­le­bung selbstgemacht

Ideen und Kon­zep­te zur Bele­bung der Innen­stadt, zum Abbau der Leer­stän­de gibt es vie­le und klu­ge. Der Theo­rie müs­sen aber auch Taten fol­gen. Die Stadt­ge­mein­de sieht es als ihre Pflicht an, dabei Vor­rei­te­rin zu sein und Neu­es zu ver­su­chen. Mit einem für Gmun­den inno­va­ti­ven Geschäft, das sie sel­ber betreibt, tut sie das jetzt. Eine LEA­DER-För­de­rung, für die die Ver­ant­wort­li­chen der Stadt über­aus dank­bar sind, macht es ihnen deut­lich leichter.

Die Rede ist vom „Kera­mi­kla­den“, der mit Anfang August im auf­ge­las­se­nen Schuh­ge­schäft DEL­KA beim Traun­tor sei­ne Pfor­ten öff­net. Die Stadt­ge­mein­de hat das Geschäft mit rund 130 m² Ver­kaufs­flä­che ange­mie­tet und ver­kauft dar­in zeit­ge­nös­si­sche Kera­mik. Kunst­hand­wer­ke­rIn­nen aus meh­re­ren Län­dern mie­ten Regal­flä­chen für ihre Ware an. Die Stadt hat zwei Ver­käu­fe­rin­nen ange­stellt – im ers­ten Jahr mit einer För­de­rung des AMS.

Einen maß­geb­li­chen Teil der Inves­ti­ti­ons­kos­ten deckt eine vom Land OÖ mit gro­ßem Wohl­wol­len unter­stütz­te LEA­DER-För­de­rung ab. Den lau­fen­den Betrieb über­nimmt die Stadtgemeinde.

Ganz­jäh­ri­ger Miniatur-Töpfermarkt

Durch den Öster­rei­chi­schen Töp­fer­markt kennt Gmun­den die Bes­ten der Zunft aus ganz Euro­pa. Bei ihnen fand die Idee gro­ßen Anklang. 13 Künst­le­rIn­nen aus Öster­reich und Deutsch­land sind vor­erst ein­mal im Kera­mi­kla­den prä­sent. Ten­denz stei­gend. Auch hei­mi­scher Nach­wuchs ist dabei wie etwa der jun­ge Gmund­ner Kera­mi­ker Moritz Spiesberger.

„Ans Dar­ge­bo­te­ne kön­nen wir somit die­sel­ben hohen Qua­li­täts­kri­te­ri­en anle­gen wie beim Töp­fer­markt. Man könn­te über­haupt sagen, dass wir jetzt eine ganz­jäh­ri­ge Minia­tur-Aus­ga­be des Töp­fer­mark­tes in der Innen­stadt haben“, meint Eva Fürt­bau­er aus der Abtei­lung Stadtentwicklung/Kultur, die bei bei­den Pro­jek­ten die Fäden in der Hand hat.

Visi­on: Artists in residence

Der Kera­mi­kla­den ver­fügt im 1. Stock über so viel Lager­flä­che und wei­te­re Räu­me, dass sich dar­in in einem nächs­ten Schritt eine Über­nach­tungs­mög­lich­keit und eine klei­ne Kera­mik­werk­statt für Artists in resi­dence ein­rich­ten lie­ßen. Die­se Visi­on von Arbeits­auf­ent­hal­ten von Kunst­schaf­fen­den aus aller Welt ver­folgt die Stadt mit Blick auf das euro­päi­sche Kul­tur­haupt­stadt­jahr 2024.

Geschäfts­er­öff­nung: Sams­tag, 31. 7., 11 Uhr

Geschäfts­zei­ten: Mo – Fr 10 – 13 und 14 – 18 Uhr / Sa 10 – 13 und 14 – 17 Uhr

Adres­se + Kon­takt: 4810 Gmun­den, Kam­mer­hof­gas­se 7, 07612/794–425

Foto: Stadt­ge­mein­de Gmunden