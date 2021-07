Jugendlicher bei Downhill-Unfall am Feuerkogel schwer verletzt

Am Feu­er­ko­gel kam es am Sonn­tag zu einem schwe­ren Unfall. Ein 15-jäh­ri­ger Bursch wur­de bei einem Sturz mit dem Rad schwer verletzt.

Der 15-Jäh­ri­ge begab sich am 4. Juli 2021 gemein­sam mit einem 16-jäh­ri­gen Freund auf den Feu­er­ko­gel in Eben­see, um Down­hill zu fah­ren. Die bei­den Freun­de aus dem Bezirk Gmun­den fuh­ren an die­sem Tag mehr­mals die Down­hill­stre­cke ins Tal und anschlie­ßend jedes Mal mit der Feu­er­ko­gel­seil­bahn wie­der auf den Berg.

Bei der vier­ten Fahrt kam der 15-Jäh­ri­ge gegen 16:55 Uhr unmit­tel­bar nach einem Sprung schief auf und stürz­te über das Vor­der­rad zu Boden, wo er schwer ver­letzt lie­gen blieb. Sein Freund ver­stän­dig­te sofort über den Not­ruf die Rettungskräfte.

Berg­ret­tungs­dienst Eben­see, der Not­arzt­hub­schrau­ber “Mar­tin 3” und die Alpin­po­li­zei Gmun­den wur­den alar­miert. Schließ­lich wur­de der Jugend­li­che nach der Ber­gung durch die Berg­ret­ter mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck geflogen.

Quel­le: LPD OÖ