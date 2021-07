Jugendlicher mit Klappmesser bedroht

Ein 17-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck befand sich am 3. Juli 2021 gegen 19:25 Uhr in Vöck­la­bruck an der Bus­hal­te­stel­le direkt gegen­über vom Bahn­hof­ge­bäu­de. Dabei wur­de er von einem 15-jäh­ri­gen Rus­sen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, der mit zwei rus­si­schen Freun­den, 13 und 15 Jah­re alt, unter­wegs war, ange­spro­chen und nach Geld gefragt.

Mit Klapp­mes­ser bedroht

Kon­kret woll­te der Bursch drei Euro haben. Nach­dem der 17-Jäh­ri­ge ver­nein­te, wur­de der 15-Jäh­ri­ge aggres­si­ver und begann ihn zu schub­sen. Plötz­lich zück­te er ein Klapp­mes­ser und öff­ne­te die Klin­ge. Dar­auf­hin wur­de der 15-Jäh­ri­ge jedoch von sei­nem 15-jäh­ri­gen Freund weg­ge­zo­gen und die Grup­pe ging Rich­tung Stadtzentrum.

Erfolg­rei­che Fahndung

Nach der Anzei­ge wur­de nach der Grup­pe gefahn­det. Schließ­lich wur­de der 15-Jäh­ri­ge nach kur­zer Flucht fest­ge­nom­men und ein­ver­nom­men. Dabei wur­de auch das Klapp­mes­ser sicher­ge­stellt. Er wird ange­zeigt, außer­dem wur­de gegen ihn ein vor­läu­fi­ges Waf­fen­ver­bot ausgesprochen.

Quel­le: LPD OÖ