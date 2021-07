Jungunternehmer-Preis mit knapp 500 Jahren

Steeg­wirt GmbH ausgezeichnet

Das Gast­haus Steeg­wirt in Bad Goi­sern kann auf eine fast schon 500-jäh­ri­ge Geschich­te zurück­bli­cken und gilt trotz­dem als jung, hip und modern. Denn mit Fritz jun. und Tami­no haben die bei­den Söh­ne von Fritz und Bri­git­te Gram­pel­hu­ber das Ruder beim Tra­di­ti­ons­gast­haus vor drei Jah­ren über­nom­men. Und die bei­den sor­gen mit boden­stän­di­gen Gerich­ten und inter­es­san­ten Pro­duk­ten der Regi­on für Begeis­te­rung bei ihren Gästen.

Auf Hau­ben­ni­veau erfol­gen kuli­na­ri­sche Aus­flü­ge in die Welt der fei­nen Lecker­bis­sen. Für die Jun­ge Wirt­schaft OÖ ist das fort­ge­schrit­te­ne Alter des­halb kein Hin­der­nis, um die Steeg­wirt GmbH mit einem Jung­un­ter­neh­mer-Preis aus­zu­zeich­nen. „Jun­ge Selbst­stän­di­ge wie Fritz und Tami­no sind die trei­ben­den Kräf­te in der Wirt­schaft. Sie sor­gen mit ihrem Ideen­reich­tum, ihrer Inno­va­ti­ons­kraft und ihrem Gestal­tungs­wil­len für die wirt­schaft­li­che Wei­ter­ent­wick­lung, für den not­wen­di­gen Struk­tur­wan­del in der Wirt­schaft, für den tech­ni­schen Fort­schritt und für Arbeits­plät­ze“, begrün­de­te JW-Bezirks­vor­sit­zen­der Mar­kus Stock­mai­er die Ehrung.

Auch das Ambi­en­te ist aus­zeich­nungs­wür­dig. Der Steeg­wirt gehört zu den weni­gen erhal­te­nen Renais­sance­bau­ten im Salz­kam­mer­gut, der dar­über hin­aus im Jahr 2018 mit gro­ßem Auf­wand reno­viert wur­de. Übri­gens: Der Ach­tel­fi­nal-Ein­zug des ÖFB-Teams bei der EURO sorg­te für eine Ver­schie­bung der Ehrung, da die bei­den Brü­der seit vie­len Jah­ren für die kuli­na­ri­sche Ver­sor­gung von Ala­ba, Sabit­zer & Co ver­ant­wort­lich zeichnen.

Foto: city­fo­to