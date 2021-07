Kinderbetreuung durch Grundstückankauf langfristig gesichert

Auf­grund der stark stei­gen­den Betreu­ungs­zah­len sind die Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen in Alt­müns­ter stark aus­ge­las­tet. Durch den Ankauf eines Grund­stücks von den römisch-katho­li­schen Pfarr­pfrün­den kann die Kin­der­be­treu­ung in der Gemein­de lang­fris­tig gesi­chert und in Zukunft wie­der auf einem Stand­ort ver­eint werden.

Auf­grund der erfreu­li­chen Tat­sa­che, dass es in Alt­müns­ter aus­rei­chend Nach­wuchs gibt, ist der bestehen­de Kin­der­gar­ten zu klein dimen­sio­niert und wird der­zeit mit eini­gen Expo­si­tu­ren geführt. Um alle Kin­der­gar­ten­kin­der wie­der an einem gemein­sa­men Stand­ort unter­zu­brin­gen, beschloss der Gemein­de­rat ein­stim­mig ein Grund­stück im Aus­maß von rund 3.500 m² von den römisch-katho­li­schen Pfarr­pfrün­den Alt­müns­ter käuf­lich zu erwer­ben. Auf die­sem Are­al soll von der Gemein­de ein neu­es Kin­der­gar­ten­ge­bäu­de errich­tet wer­den, wel­ches wie­der­um vom Pfarr­ca­ri­tas-Kin­der­gar­ten betrie­ben wird.

Der Neu­bau sieht eine Erwei­te­rung des bestehen­den Kin­der­gar­tens in Rich­tung Pfarr­hof­ge­bäu­de vor. Zu die­sem Zweck wur­de auch bereits erfolg­reich ein Archi­tek­tur­wett­be­werb abge­hal­ten und ein Sie­ger­pro­jekt aus­ge­wählt. Das Sie­ger­pro­jekt umfasst alle Vor­aus­set­zun­gen für einen moder­nen Kin­der­gar­ten. Dabei kön­nen auch die der­zei­ti­gen Geh­we­ge am Grund­stück erhal­ten blei­ben. Die Gemein­de steht der­zeit auch im Wid­mungs­ver­fah­ren für die Ände­rung des Flä­chen­wid­mungs­pla­nes und in Vor­be­rei­tung für die Abwick­lung der behörd­li­chen Ver­fah­ren. Wir freu­en uns, bereits in der nächs­ten Gemein­de­zei­tung aus­führ­lich über das Pro­jekt berich­ten zu können.

„Mehr Auto­no­mie und bes­se­re Kin­der­be­treu­ung möglich“

Für Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger ist dies ein wich­ti­ger Schritt in die Zukunft: „Durch den Ankauf die­ses Grund­stücks haben wir nun genü­gend Platz für die wei­te­re Ent­wick­lung in der Zukunft. Wir gewin­nen nicht nur ein Stück Auto­no­mie, son­dern kön­nen die räum­li­che Qua­li­tät der Betreu­ung unse­rer jüngs­ten Bürger/innen auf den moderns­ten Stand heben.“

Foto: Markt­ge­mein­de Altmünster