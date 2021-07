Kinderkonzert mit Bluatschink in Laakirchen

Mit dem neu­en Fami­li­en­pro­gramm „Affen­star­ke Kin­der­lie­der“ kom­men Toni und Mar­git Knit­tel, ali­as „Bluat­schink“ am Sams­tag, 14. August 2021 um 10 Uhr auf die Open-Air-Büh­ne mit­ten in der Stadt.

Ob Kin­der, Eltern oder Groß­el­tern – alle sind ein­ge­la­den, um gemein­sam zu sin­gen, zu qua­ken und zu lachen. Hits wie „Da geht´s den Affen gut“, „HaHa­Ha-HiHi“, „Karl, das dicke Ein­horn“ und vie­le mehr wer­den live von dem bekann­ten Lech­ta­ler Lie­der­ma­cher-Ehe­paar am Kirch­park­platz zum Bes­ten gege­ben. „Mit dem Kon­zert wol­len wir anspruchs­vol­le und kind­ge­rech­te Unter­hal­tung bie­ten. Ein Kon­zert­er­leb­nis, das nicht nur den Kin­dern, son­dern auch den Erwach­se­nen in Erin­ne­rung blei­ben wird“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feichtinger.

„Nur wenn die Erwach­se­nen min­des­tens so oft gelacht haben wie die Kin­der, bin ich mit dem Kon­zert zufrie­den”, sagt Toni Knit­tel über das Geheim­re­zept sei­nes Erfol­ges. Mit dem Titel­lied „HaHa­Ha-HiHi“ wird das Lachen selbst the­ma­ti­siert, denn es ist eine alt­be­kann­te und immer noch gül­ti­ge Weis­heit, dass das Lachen halt immer noch die bes­te Medi­zin ist. Aber auch sonst sind die The­men bewusst so gewählt, dass sie mit­ten aus der Lebens­welt der Kin­der kom­men: Freund­schaft, Zusam­men­halt und Fami­lie ste­hen im Zen­trum der Aussagen.

„Das Fami­li­en­kon­zert ist eine tol­le Ergän­zung zu der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Laa­kir­chen LAAcht“, wo Kaba­rett­grö­ßen wie Eva Maria Marold, Tri­cky Niki, Omar Sar­sam und Piz­ze­ra & Jaus auf dem Pro­gramm ste­hen und das gemein­sa­me Lachen im Vor­der­grund steht“, freut sich das Team der Kul­tur­ab­tei­lung über das Sommerprogramm.

Ein­tritts­prei­se:

Kin­der € 7,00 / Erwach­se­ne € 10,00; Kar­ten erhält­lich in der Abtei­lung Kul­tur & Genera­tio­nen, Tel.: 07613/8644 DW 311–313 oder unter www.oeticket.com

klein­GROSS-Ticket:

Mit dem Ticket kön­nen 2 Kin­der und 2 Erwach­se­ne oder 3 Kin­der und ein Erwach­se­ner um nur € 26,00 das Kon­zert besu­chen und spa­ren so 23 % gegen­über Ein­zel­ti­ckets. Erhält­lich ist das Spar­ti­cket in der Abtei­lung Kul­tur & Genera­tio­nen, Tel.: 07613/8644 DW 311–313

Nähe­re Infos unter www.laakirchen.at

Foto: Bluat­schink