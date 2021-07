Kletterhalle meets Parkbad

Das High­light in der heu­ri­gen Badesaison

Läs­si­ge Musik – erfri­schen­de Cock­tails — die bes­ten Klet­te­rer des Lan­des und ein Live Kon­zert – so schaut DAS Event des Jah­res im Park­bad aus. Bereits zum 3. Mal ver­an­stal­ten die Isch­ler Natur­freun­de am Sams­tag 24.07.2021- Klet­ter­hal­le meets Park­bad. Bereits um 15 Uhr duel­lie­ren sich bei DJ Sound die Klet­te­rer aus ganz Öster­reich im Isch­ler Parkbad.

Für die Zuschau­er wer­den Cock­tails am Becken­rand ser­viert. Nach dem span­nen­den Duell am Abend, las­sen wir bei frei­em Ein­tritt ab 18 Uhr mit einem Kon­zert um 19.30 Uhr von Unter­ber­ger Andre­as den Tag ausklingen.

Foto: pri­vat