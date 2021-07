Kunst und Eis am See

An der Espla­na­de in Alt­müns­ter, tra­fen sich die krea­ti­ven Köp­fe der Markt­ge­mein­de, um das größ­te Gemäl­de Ober­ös­ter­reichs an einem See zu gestalten.

Man spannt 2 Lein­wän­de zwi­schen den Bäu­men und lädt die Bade­gäs­te ein, sich krea­tiv zu betä­ti­gen. So am ver­gan­ge­nen Sams­tag bei gefühl­ten 30 Grad, hat das Team rund um die Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger, am See eine Ver­an­stal­tung kre­iert, die gro­ßen Anklang fand. Nicht nur die klei­nen Bade­gäs­te waren gefor­dert, Nein auch die Gro­ßen konn­ten das künst­le­ri­sche Talent unter Beweis stellen.

Das Ergeb­nis kann sich sehen las­sen: abs­trakt, modern und der Land­schaft am Traun­see ent­spre­chend war das Werk vollbracht.

Da darf eine klei­ne Beloh­nung für die Teil­neh­mer nicht feh­len – Eis für Groß und Klein: „Mein beson­de­rer Dank gilt der Kon­di­to­rei Grel­lin­ger und Gmund­ner Milch für die groß­ar­ti­ge Zusam­men­ar­beit!“, so Eli­sa­beth Feicht­in­ger, das fer­ti­ge Kunst­werk bewundernd.

Ein­hel­li­ger Tenor der Bade­gäs­te war die Ein­zig­ar­tig­keit die­ser Veranstaltung!

Auch die Alt­müns­te­r­er Künst­le­rin Ange­li­ka Toma, war vor Ort und hat sich bei die­sem Gemäl­de ver­ewigt. Emp­fiehlt aber auch den kom­men­den „Kunst­spa­zie­rer“ im Schloß Orth am 7. und 8. August.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer