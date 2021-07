Rotes Kreuz Bad Ischl blickt auf das Jahr 2020 zurück

Die Orts­stel­le Bad Ischl des Öster­rei­chi­schen Roten Kreu­zes hat im vori­gen Jahr ins­ge­samt 6.297 Transporte/ Ein­sät­ze im Ret­tungs- und Kran­ken­trans­port durch­ge­führt, dabei wur­den mit den 4 Sani­täts­ein­satz­wä­gen (SEW) und einem Ambu­lanz­trans­port­wa­gen (ATW) 163.703km zurück­ge­legt. Uns obliegt die Betreu­ung und Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung und Gäs­te des gesam­ten Gemein­de­ge­bie­tes von Bad Ischl.

Unse­re – mit Stand 31.12.2020 – 133 frei­wil­li­gen Mit­ar­bei­te­rIn­nen leis­te­ten ins­ge­samt 22.652 Stun­den im Dienst am Nächs­ten, treu unse­rem Mot­to „Aus Lie­be zum Men­schen“. Eben­so waren 6 Zivil­die­ner und 6 beruf­li­che Mit­ar­bei­ter für den Ret­tungs­dienst im Ein­satz. 19 Kin­der der Rot-Kreuz-Jugend wur­den in den Zei­ten, wann immer Coro­na es zuließ, frei­tags von den JRK-Betreue­rin­nen betreut. 230 Ruf­hil­fe-Kli­en­ten konn­ten in Form von 90 Neu­mon­ta­gen und Gerä­te­ser­vices opti­mal ver­sorgt wer­den. Ein öster­reich­wei­tes Sor­gen­kind bleibt die Anzahl der Blut­spen­der, in Bad Ischl konn­te bei 3 Abnah­me­ter­mi­nen 347 Spen­dern gedankt werden.

Ein ganz beson­de­res Anlie­gen der Isch­ler Rot­kreuz-Gemein­schaft ist es, den 2.100 Gön­nern und Unter­stüt­zern herz­lichs­ten Dank zu sagen. Ohne deren Wert­schät­zung wäre vie­les nicht mög­lich. Gleich­zei­tig ergeht an alle, die Inter­es­se haben, uns bei unse­rem Dienst am Nächs­ten zu unter­stüt­zen, die Ein­la­dung, sich an unse­rer Orts­stel­le zu melden.

Aus­ge­zeich­net wur­den mit dem

Dienst­jahr­ab­zei­chen in Gold für 40 Dienst­jah­re: Hei­nin­ger Johan­nes, Haschek Chris­ti­an, Mit­ten­dor­fer Ferdinand

Für die 25-jäh­ri­ge RK-Tätig­keit: Kis Flo­ri­an, Plies­eis Micha­el, Stibl Hannes

Dienst­jahr­ab­zei­chen in Gold für 20 Dienst­jah­re: Feicht­in­ger Isol­de, Hager Michae­la, Lai­mer-Dobun­da Bern­hard, Lai­mer Helmut

Dienst­jahr­ab­zei­chen in Sil­ber für 15 Dienst­jah­re: Lai­mer Barbara

Dienst­jahr­ab­zei­chen in Bron­ze für 10 Dienst­jah­re: Gschwindl Anna, Hammin­ger Iris, Holl Sabri­na, Plas­ser Hel­ga, Thal­ler Markus

Beför­dert wur­den zum

RK-Bereit­schafts­kom­man­dan­ten: Feicht­in­ger Isolde

RK-Sani­täts­meis­ter: Lieb Dani­el, Mag., Zep­petzau­er Martin

RK-Haupt­zugs­füh­rer: Lai­mer-Dobun­da Bern­hard, Prei­ner Andreas

RK-Ober­zugs­füh­rer: Rot­hau­er Kevin

RK-Haupt­hel­fer: Holl Sabri­na, Mai­er Alex­an­der, Lai­mer Bet­ti­na, Phil­ipp Tho­mas, Urich Patrick, Stad­ler Ber­na­det­te, Mül­leg­ger Franz, Spreit­zer Chan­tal, Satz­in­ger Kers­tin, Kral­lin­ger Karoline

RK-Ober­hel­fer: Unter­rai­ner Flo­ri­an, Grassl Bet­ti­na, Sej­ka Lea, Ret­ten­ba­cher Jakob

RK-Hel­fer: Staib Den­nis, Hütt­ner Valen­tin, Zwett­ler Cle­mens, Pfis­ter Micha­el, Ehrnstor­fer Flo­ri­an, Ver­wag­ner Ste­fan, Stum­mer Lukas Johann, Bramber­ger Anna, Asan­ger Alex­an­der, Hofer Eli­sa­beth, Krens­leh­ner Josef, Sup­per Peter

Foto: ÖRK/LV OÖ