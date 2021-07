Salzkammergut Kulturhauptstadt 2024

Ver­kehr ohne Ende?

Bad Ischl und das Salz­kam­mer­gut wer­den neben Bodo (Nor­we­gen) und Tar­tu (Est­land) 2024 Euro­päi­sche Kul­tur­haupt­stadt sein. Für die Regi­on Salz­kam­mer­gut ist das eine gro­ße Chan­ce, sich als attrak­ti­ve Urlaubs­re­gi­on über die Gren­zen Öster­reichs hin­weg neu zu posi­tio­nie­ren. Die inhalt­li­chen Vor­be­rei­tun­gen sind im Lau­fen, doch wie steht es um die Vor­be­rei­tun­gen beim PKW-Ver­kehr, den der zu erwar­ten­de Andrang an Tages­gäs­ten ver­ur­sa­chen wird?

Seit 1985 wer­den jedes Jahr ein oder meh­re­re Städ­te zu Kultur(haupt)städten Euro­pas ernannt. 2024 wird das Salz­kam­mer­gut unter Füh­rung von Bad Ischl die­sen Titel tra­gen. „För­de­run­gen für Kul­tur­schaf­fen­de, Inves­ti­tio­nen in Kul­tur­gü­ter der Regi­on und am Ende eine gro­ße Schar an Tourist*innen sind dadurch zu erwar­ten. Vie­le wer­den sich auf den Weg machen, um die­ses Ange­bot in einer der schöns­ten Land­schaf­ten Euro­pas in Anspruch zu neh­men. Ein enor­mer Impuls für die gan­ze Regi­on!“, meint Uli Feicht­in­ger, Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­tin der Grü­nen Gmunden.

Die gra­vie­ren­de Aus­wir­kung auf die Gäs­te­zah­len durch den Titel Kul­tur­haupt­stadt zeig­te bereits das Bei­spiel Graz im Jahr 2003. Dort erhöh­te sich die Zahl an Tagestourist*innen um das 3‑fache, und blieb zumin­dest im Fol­ge­jahr auf ähn­lich hohem Niveau. „Wie­viel Tou­ris­mus und ent­spre­chen­den Ver­kehr erwar­ten wir für das Salz­kam­mer­gut im Jahr 2024?“, fragt sich Peter Grund­nig von den Grü­nen Gmun­den und ergänzt: „Die Regi­on lei­det bereits jetzt unter mas­si­vem tou­ris­ti­schen Ver­kehr in Form von PKWs und Rei­se­bus­sen. So gibt es an bestimm­ten Tagen lan­ge Staus, die das Salz­kam­mer­gut zum längs­ten Park­platz Öster­reichs machen.“

Grün­de für den star­ken Rei­se­ver­kehr via PKW und Bus­sen gibt es genug: Da die Zufahrt mit dem Auto in vie­le Orts­zen­tren wei­ter­hin gestat­tet ist, kann das Öffi-Ange­bot im Salz­kam­mer­gut beim Zeit­auf­wand nicht mit dem Auto mit­hal­ten. Für Gäs­te, deren Hei­mat­ort nicht direkt an der West­bahn oder auf der Bahn­stre­cke von Graz liegt, ist es zeit­lich ein­fach nicht attrak­tiv mit der Bahn anzu­rei­sen. Es feh­len zudem Ange­bo­te für den letz­ten Kilo­me­ter, wie z.B. Rad­ver­leih an Bahnhöfen.

„Auf­grund des zu erwar­tend hohen Ver­kehrs­auf­kom­mens im Jahr der Kul­tur­haupt­stadt 2024 for­dern wir Grü­ne daher die rasche Ent­wick­lung und Umset­zung eines Ver­kehrs­kon­zep­tes. Sonst wer­den wir den Ver­kehrs-Tsu­na­mi nicht in den Griff bekom­men!“, so Peter Grund­nig. Er hat für die Grü­nen Gmun­den feder­füh­rend ein Ver­kehrs­kon­zept für die Regi­on Salz­kam­mer­gut im Jahr der Kul­tur­haupt­stadt 2024 ent­wi­ckelt. Die­ses wur­de beim VCÖ für den Mobi­li­täts­preis OÖ ein­ge­reicht und dem Team der Kul­tur­haupt­stadt übergeben.

Vor­ran­gig ist der Aus­bau und die Attrak­ti­vie­rung des öffent­li­chen Ver­kehrs in das Salz­kam­mer­gut hin­ein, aber auch inner­halb der Regi­on. Dazu kommt in die­sem Kon­zept, die Anzahl der ein­rei­sen­den PKWs und Rei­se­bus­se zu begren­zen und Tages­gäs­te auf öffent­li­che Ver­kehrs­mit­tel umzu­len­ken. „Denn das Ver­kehrs­cha­os führt sowohl bei Ein­hei­mi­schen als auch bei Tourist*innen nur zu Frust! Gäs­te sol­len an bestimm­ten Tagen daher ihre Ein­fahrt ins Salz­kam­mer­gut über die Sal­zi-App anmel­den. So behält man den Über­blick und kann die Gäs­teströ­me recht­zei­tig auf Alter­na­ti­ven umlen­ken,“ beschreibt Peter Grund­nig die grund­le­gen­de Idee des Ver­kehrs­kon­zep­tes. Die Bewer­bung der Sal­zi-App, der attrak­ti­ven Alter­na­ti­ven zum PKW und des Salz­kam­mer­gu­tes als Regi­on mit redu­zier­tem Auto­ver­kehr muss Teil der Tou­ris­mus­wer­bung werden.

Uli Feicht­in­ger ver­si­chert: „Es geht nicht um eine Beschrän­kung von Gäs­te­zah­len, son­dern dar­um, den Umstieg vom Auto auf die Öffis effi­zi­ent und leicht zu gestal­ten!“ Gro­ße Städ­te schaf­fen dies mit einem sehr guten Öffi-Ange­bot, Park­ge­büh­ren, 30km/h‑Zonen und City Maut. Orte wie Zer­matt oder Lech am Arl­berg haben bereits erkannt, dass es ein Qua­li­täts-Bonus für den Tou­ris­mus ist, wenn man den Auto­ver­kehr redu­ziert oder sogar ganz unterbindet.

„Unser gemein­sa­mes Ziel muss es sein, das Salz­kam­mer­gut so zu posi­tio­nie­ren, dass Tourist*innen, die eine Rei­se hier­her pla­nen, sofort an eine Anrei­se via Zug den­ken und nicht wie jetzt mit dem Auto!“, erläu­tert Peter Grund­nig. Die Kul­tur­haupt­stadt 2024 soll all die erwart­ba­ren posi­ti­ven kul­tu­rel­len und wirt­schaft­li­chen Impul­se brin­gen – und sie soll zur akti­ven Gestal­tung im Ver­kehrs­be­reich genutzt wer­den. „Für ein attrak­ti­ves Salz­kam­mer­gut ohne viel tou­ris­ti­schen PKW-Ver­kehr und nicht für Ver­kehr ohne Ende!“, so Grund­nig abschließend.

Foto: Otto Kienesberger