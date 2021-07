Schwerpunktkontrolle: Raser mit über 180 km/h im 70er

In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­den im Bezirk Vöck­la­bruck Fahr­zeug­kon­trol­len durch­ge­führt. Ein Raser wur­de in Att­nang mit über 180 km/h in einer 70 km/h Zone gemessen.

Im Zuge der Schwer­punkt­kon­trol­le wur­de bei 3770 Fahr­zeu­gen die Geschwin­dig­keit gemes­sen, 320 Len­ker wer­den wegen Über­schrei­tung der zuläs­si­gen Fahr­ge­schwin­dig­keit ange­zeigt. Trau­ri­ger Spit­zen­wert lag bei 180,5 km/h in der 70 km/h Beschrän­kung im Bereich von Att­nang kom­mend in Rich­tung Schwa­nen­stadt. Der Wert wur­de mit einem Video­fahr­zeug der LVA fest­ge­stellt und gemes­sen. Dem Len­ker wur­de vor Ort auf­grund der mas­si­ven Geschwin­dig­keits­über­schrei­tun­gen der Füh­rer­schein vor­läu­fig abgenommen.

Dro­gen­len­ker aus dem Ver­kehr gezogen

Wei­ters wur­den zwei Len­ker ange­hal­ten, die ihr Fahr­zeug unter Sucht­gift­ein­fluss gelenkt hat­ten. Bei­de Len­ker wur­den zur kli­ni­schen Unter­su­chung zur Poli­zei­in­spek­ti­on Vöck­la­bruck vor­ge­führt und im Zuge der Unter­su­chung für fahr­un­taug­lich erklärt. Bei­den Len­kern wur­de der Füh­rer­schein vor­läu­fig abge­nom­men und die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Einem Pro­be­füh­rer­schein­be­sit­zer wur­de der Füh­rer­schein auf­grund einer erheb­li­chen Geschwin­dig­keits­über­schrei­tung im Zuge die­ser Kon­trol­le abgenommen.

„Die Ergeb­nis­se der heu­ti­gen Schwer­punkt­kon­trol­le zei­gen wie­der ein­mal auf, wie wich­tig die­se Kon­troll­tä­tig­keit für unse­re Ver­kehrs­si­cher­heit ist“, betont Lan­des­rat für Infra­struk­tur Mag. Gün­ther Stein­kell­ner. Die tech­ni­sche Über­prü­fung der Fahr­zeu­ge erfolg­te auf dem KFZ-Kon­troll­platz in Vöck­la­bruck durch Amts­sach­ver­stän­di­ge des Amtes der oö. Lan­des­re­gie­rung Im Zuge der Schwer­punkt­ak­ti­on wur­den von den Strei­fen ins­ge­samt 72 Fahr­zeu­ge kon­trol­liert, 26 Fahr­zeu­ge wur­den einer sofor­ti­gen tech­ni­schen Über­prü­fung unter­zo­gen. An 8 Fahr­zeu­gen wur­den Män­gel mit Gefahr im Ver­zug (Tech­nik und Lärm) fest­ge­stellt, bei die­sen Fahr­zeu­gen wur­den die Kenn­zei­chen an Ort und Stel­le abge­nom­men. Ins­ge­samt wur­den wegen tech­ni­schen Män­geln an Fahr­zeu­gen 57 Anzei­gen erstattet.

„Unse­re Kon­troll­tä­tig­keit wird wei­ter­hin kon­se­quent fort­ge­setzt. Mit der Ver­kehrs­si­cher­heit – also der Sicher­heit sei­ner Mit­men­schen – spielt man nicht“, so Lan­des­rat Stein­kell­ner abschließend.