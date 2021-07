Wegewart mit Leidenschaft

Her­bert Hahn betreut den Wind­le­gern-Rund­weg in Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter mit vol­lem Ein­satz. Nicht nur der Wan­der­weg wird gepflegt, son­dern er fer­tig­te heu­er auch zwei Schau­ta­feln und eine Gar­ten­gar­ni­tur für die Wanderer.

Seit 2015 hegt und pflegt der 72-jäh­ri­ge Her­bert Hahn den Wind­le­gern-Rund­weg in Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter. Er küm­mert sich nicht nur um die Erhal­tung des Weges, son­dern gestal­tet auch die Wan­de­rung attrak­ti­ver. Vor kur­zem errich­te­te Hahn zwei Infor­ma­ti­ons­ta­feln zu Vögeln und Schmet­ter­lin­gen und eine Gar­ten­gar­ni­tur aus Holz zur gemüt­li­chen Rast.

Ehren­amt als wich­ti­ger Trä­ger der Gesellschaft

Der orts­be­kann­te ehe­ma­li­ge Obmann des Schüt­zen­ver­eins inves­tiert jähr­lich rund 45 ehren­amt­li­che Stun­den in die Gestal­tung des rund 6 km lan­gen Rund­wan­der­we­ges. Die Mate­ria­li­en für die Arbei­ten von Her­bert Hahn stellt die Gemein­de zur Ver­fü­gung. „Men­schen wie Her­bert, die sich ehren­amt­lich enga­gie­ren, sind uner­läss­lich für die Gesell­schaft. So eine wich­ti­ge Leis­tung soll daher nicht unge­dankt blei­ben,“ so Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feichtinger.

Foto: Markt­ge­mein­de Altmünster