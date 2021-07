Zwei Tote bei Kollision am Irrsee

Zwei Tote hat Frei­tag­nach­mit­tag ein fol­gen­schwe­rer Ver­kehrs­un­fall auf der Mond­see Stra­ße in Ober­ho­fen am Irr­see gefordert.

Ein 60-jäh­ri­ger Deut­scher war mit sei­nem Motor­rad am 16. Juli 2021 gegen 12:55 Uhr gemein­sam mit sei­ner 59-jäh­ri­gen Ehe­frau auf der B154 Rich­tung Mond­see unter­wegs. Zur sel­ben Zeit fuhr ein 33-Jäh­ri­ger mit sei­nem Kas­ten­wa­gen auf der B154 von Mond­see Rich­tung Ober­ho­fen am Irrsee.

In der Gemein­de Ober­ho­fen am Irr­see woll­te der 33-Jäh­ri­ge, laut Poli­zei, nach links Rich­tung Ort­schaft Lai­ter abbie­gen. Dabei kam es zu einem Zusam­men­stoß mit dem ent­ge­gen­kom­men­den Motor­rad­len­ker. Das Ehe­paar wur­de vom Fahr­zeug geschleu­dert und dabei so schwer ver­letzt, dass bei­de noch an der Unfall­stel­le verstarben.

