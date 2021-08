33. Österreichischer Töpfermarkt 2021

130 KERAMIKER*INNEN — TÖP­FER­MARKT­PREIS „GAR­TEN­STE­LE“ — JAH­RES­BE­CHER – NEU­ER KERA­MI­KLA­DEN – ZEIT­LOS GRÜN­GE­FLAMM­TES – POR­ZEL­LAN-STAR KURT SPUREY

Frei­tag, 27., — Sonn­tag, 29. August 2021, täg­lich von 10 — 18 Uhr

Gmund­ner Rat­haus­platz, Espla­na­de, K‑Hof Kam­mer­hof Museum

Gmun­den ist auch in die­sem Jahr ton­an­ge­bend, wenn es um Kunst und Kunst­hand­werk aus Ton, Por­zel­lan und ande­ren kera­mi­schen Mas­sen geht. Wie jedes Jahr tref­fen sich 130 Töpfer*innen aus zahl­rei­chen Län­dern Euro­pas am Traun­see. Sie ver­wan­deln die Stadt Gmun­den am Töp­fer­markt-Wochen­en­de ein­mal mehr in einen gro­ßen bun­ten Markt­platz für exzel­len­tes kera­mi­sches Kunsthandwerk.

Der Gmund­ner Töp­fer­markt hat eine Erfolgs­ge­schich­te zu ver­zeich­nen, die ihres­glei­chen sucht, und ein kon­ti­nu­ier­li­ches Wachs­tum, was Qua­li­tät und inter­na­tio­na­les Renom­mee anbe­langt, zu ver­zeich­nen. In den 33 Jah­ren seit sei­ner Grün­dung ist der Öster­rei­chi­sche Töp­fer­markt in die Top-Ten der euro­päi­schen Kera­mik-Groß­ereig­nis­se auf­ge­stie­gen. In Gmun­den wacht eine fach­lich ver­sier­te Jury dar­über, dass aus­schließ­lich erst­klas­si­ge hand­werk­li­che wie auch künst­le­ri­sche Qua­li­tät als Vor­aus­set­zung zur Teil­nah­me gebo­ten wird.

Der Markt

Hier will­kom­men zu sein, ist spür­bar — dar­über sind sich alle Aus­stel­len­den einig. Man wird wahr­ge­nom­men und wert­ge­schätzt. Dass die Ver­ant­wort­li­chen und die gan­ze Stadt für die­sen Markt leben, erken­nen und füh­len die Teilnehmer*Innen. „In Gmun­den ist jeder Aus­stel­ler wich­tig — das freut uns“, so eine lang­jäh­ri­ge Teilnehmerin.

Töp­fer­markt­preis 2021

Wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wird auch heu­er unter den teil­neh­men­den Töp­fern der Töp­fer­markt­preis der Kera­mik­stadt Gmun­den aus­ge­schrie­ben und ver­lie­hen, in die­sem Jahr unter dem Titel „Gar­ten­ste­le“. Der Kunst­wett­be­werb gibt auch den Besu­chern die Mög­lich­keit, einen Publi­kums­preis zu ver­lei­hen. Drei Prei­se jurie­ren die Teilnehmer*Innen selbst. Zu sehen und zu bestau­nen sind die ein­ge­reich­ten und anschlie­ßend prä­mi­ier­ten Wer­ke auf­grund des groß­ar­ti­gen Erfol­ges der Vor­jah­re im Franz-Josef-Park nahe dem Marktgelände.

Gmund­ner Jahresbecher

Zu einem ech­ten Samm­ler­stück ist mitt­ler­wei­le der Jah­res­be­cher der Stadt Gmun­den gewor­den. So wird jedes Jahr im Rah­men des Töp­fer­mark­tes ein neu­er, in limi­tier­ter Auf­la­ge kre­ierter Gmund­ner Jah­res­be­cher zum Kauf ange­bo­ten. In die­sem Jahr freu­en wir uns auf den Jah­res­be­cher von Uta Min­nich. Erhält­lich ist er wäh­rend des Töp­fer­mark­tes beim Info-Stand am Rat­haus­platz und neu­er­dings auch im Kera­mi­kla­den Gmunden.

Kera­mi­kla­den

Der Kera­mi­kla­den ist ein ech­tes Novum, das Ende Juli sei­ne Pfor­ten in der Innen­stadt beim Traun­tor öff­ne­te. Die Stadt Gmun­den, die die­sen Shop selbst betreibt und mit Wer­ken von mehr als 15 Keramiker*innen bestückt, kann damit ab sofort das gan­ze Jahr hin­durch einen Minia­tur-Töp­fer­markt anbieten.

Aus­stel­lung „Zeit­los Grün­ge­flamm­tes“, das imma­te­ri­el­les Kulturerbe

Die UNESCO hat heu­er das Grün­ge­flamm­te, das urty­pi­sche grü­ne Gmund­ner Dekor und die Tech­nik des Auf­brin­gens die­ser Gla­sur, das Flam­men, zum imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­be erho­ben. Gmun­den zeigt des­halb die ältes­ten, wert­volls­ten und schöns­ten Stü­cke aus der Samm­lung des K‑Hof Kam­mer­hof Muse­ums. Man­che sind 400 Jah­re alt und makel­los erhalten.

Kurt Spu­rey stellt eben­falls im K‑Hof aus

Einer der ganz gro­ßen Kera­mik­künst­ler Öster­reichs, Kurt Spu­rey, zeigt eben­falls in der K‑Hof-Gale­rie einen Quer­schnitt durch sein Lebens­werk. Für den her­aus­ra­gen­den Por­zel­lan-Künst­ler hat­te hier alles begon­nen, als er in den 1960er Jah­ren mehr­mals an den inter­na­tio­na­len Kera­mik-Sym­po­si­en von Prof. Kurt Ohn­sorg teil­nahm. Spu­rey stieg hier in die Beschäf­ti­gung mit Por­zel­lan ein. Bis heu­te besucht er Gmun­den immer wieder.

Kon­takt, Informationen

Wei­te­re Infos zum Töp­fer­markt erhal­ten Sie vor dem Ver­an­stal­tungs­wo­chen­en­de auf der Home­page www.toepfermarkt.at

Via E‑Mail: toepfermarkt@gmunden.ooe.gv.at oder beim Ver­ein zur För­de­rung euro­päi­scher Kera­mik­künst­ler, Rat­haus­platz 1, 4810 Gmun­den, Tel.: 0043 7612 794 406. Der Markt fin­det gemäß den aktu­ell gel­ten­den COVID-19-Bestim­mun­gen statt.

Las­sen Sie sich in Gmun­den von den Bes­ten der Zunft begeis­tern und inspi­rie­ren! Erfül­len Sie sich Ihren Wunsch nach eini­gen beson­ders schö­nen Stücken!