Atterseewoche – Austrian Classics 2021

Tra­di­tio­nel­le Holz­boo­te ver­schö­nern den Attersee

Vom 03.08. bis 08.08.2021 kamen 31 Holz­boo­te an den Atter­see. Die Segel­boo­te müs­sen vor 1975 erbaut wor­den sein oder zumin­dest nach alten Plä­nen mit Voll­holz gefer­tigt sein, um an die­ser Regat­ta teil­neh­men zu dür­fen. Wäh­rend des gesell­schaft­li­chen Teils wur­de der 100. Geburts­tag der 22m² Renn­jol­le „Bon­go“ gefei­ert. Die­ses Boot ist lan­ge nicht das ältes­te unter den Teil­neh­mern. Der Blick auf die­se alten Holz­kon­struk­tio­nen ist ein abso­lu­ter Augenschmaus!

Die Atter­see­wo­che wur­de 1887 zum ers­ten Mal im Uni­on-Yacht-Club Atter­see ver­an­stal­tet und ist – aus­ge­nom­men in Kriegs­zei­ten – jähr­lich ver­an­stal­tet wor­den. Gese­gelt wird teil­wei­se noch immer auf den­sel­ben Kur­sen (zB Lan­ge Wett­fahrt). Bei die­sem Höhe­punkt der Regat­ta­sai­son tref­fen sich lie­be­voll gepfleg­te Holz­boo­te am Club-Gelände.

Das Segeln mit die­sen tra­di­tio­nel­len Boo­ten kann durch­aus mit den Old­ti­mer-Ren­nen alter Autos ver­gli­chen wer­den. Sport­lich geht es bei der Atter­see­wo­che aber doch um Best­zei­ten und schnell bewäl­tig­te Distan­zen. Bei den ver­schie­dens­ten Wind­ver­hält­nis­sen segel­ten die Boo­te an sechs Tagen acht Wett­fahr­ten. Die­se acht Ren­nen waren im Cha­rak­ter sehr unter­schied­lich, allei­ne die Dau­er der Stre­cken lag schon zwi­schen 40 min und zehn Stunden.

Die Son­der­klas­sen tru­gen im Rah­men der Atter­see­wo­che die Öster­rei­chi­sche Meis­ter­schaft aus, die die Mann­schaft der „Bibelot II“ mit Albert Sturm (UYC Atter­see) am Steu­er für sich ent­schei­den konn­te. Bei den 22m² Renn­jol­len setz­te sich Mat­thi­as Poell (UYC Atter­see) mit sei­nem Team auf der „Pan II“ bei allen Wer­tun­gen an die ers­te Stel­le. Die O‑Jollen, ein­hand-gese­gel­te Olym­pia-Jol­len, wur­den von Micha­el Fischer (UYC Atter­see) auf „Roter Stern“ gewon­nen. In der Grup­pe der Yard­stick, also ver­schie­de­ne Boots­ty­pen mit Umrech­nungs­schlüs­sel, konn­te sich August Schramm (UYC Wolf­gang­see) mit sei­nem Team auf der 20m² Renn­jol­le „Qui­xie“ deut­lich vor den ande­ren Boo­ten platzieren.

Neben den Rän­gen wur­den zusätz­lich Wan­der­prei­se ver­ge­ben, die teil­wei­se schon seit vie­len Jah­ren für jeweils ein Jah­res­an­recht gewon­nen wer­den kön­nen. Der Halunk-Pokal für die Son­der­klas­sen wur­de zum Bei­spiel 1923 zum ers­ten Mal ver­lie­hen. Nach 1926 geriet der Pokal in Ver­ges­sen­heit und wur­de in den acht­zi­ger Jah­ren in einem Tröd­ler­la­den wie­der­ent­deckt. Nach der Restau­ra­ti­on wird der Halunk-Pokal nun seit 1989 wie­der vergeben.