AUS für Schlösser Advent in Gmunden

Mehr als 10 Jah­re war der Schlös­ser Advent mit sei­nen 120 Hand­werks­aus­stel­lern ein Publi­kums­ma­gnet. Nun hat sich die Arbeits­ge­mein­schaft ent­schie­den, den Advent­markt im See- und Land­schloss Ort in Gmun­den nicht mehr fortzuführen.

Der idyl­li­sche Markt am See war ein Fix­punkt in der Vor­weih­nachts­zeit und zehn­tau­sen­de Besu­cher kamen aus ganz Öster­reich und dem benach­bar­ten Aus­land an den Traun­see. Sehr vie­le davon ver­ban­den dies auch mit einem Kurz­ur­laub in der Regi­on. Die Advent­zeit wur­de so zur fünf­ten Sai­son rund um den Traun­see und der Schlös­ser Advent mehr­fach aus­ge­zeich­net für sein Gesamt­pa­ket aus Tra­di­ti­on, Hand­werk, Brauch­tum, Kuli­na­rik und ein­zig­ar­ti­gem Ambiente.

Hotel­bau­start und unsi­che­re Coro­na­zei­ten

Die unsi­che­ren Rah­men­be­din­gun­gen rund um Coro­na sind auch 2021 ohne Zwei­fel eine gro­ße Her­aus­for­de­rung für jeden Ver­an­stal­ter. Der erhöh­te Auf­wand, feh­len­de Pla­nungs­si­cher­heit und stei­gen­des Risi­ko bei gleich­zei­tig ver­än­der­tem Besu­cher­ver­hal­ten erschwe­ren die Mach­bar­keit zusätzlich.

Der bevor­ste­hen­de Bau­start im Land­schloss Ort, das zu einem Hotel umge­baut wird, und des­sen Are­al und Innen­räu­me für heu­er und die kom­men­den Jah­re nicht mehr zur Ver­fü­gung ste­hen wer­den, tut das Übri­ge dazu, was die ARGE „Schlös­ser Advent“ letzt­lich gezwun­gen hat, die belieb­te Ver­an­stal­tung zu beenden.

“Die Stim­mung und das Ambi­en­te waren das Mar­ken­zei­chen unse­res Mark­tes. Das kann in der Zukunft nicht mehr garan­tiert wer­den und daher haben wir uns schwe­ren Her­zens zu die­sem Schritt ent­schlos­sen. Unser Dank gilt allen Besu­chern, Freun­den, Aus­stel­lern und Part­nern für 10 tol­le Jah­re”, heißt es sei­tens der ARGE Schlös­ser Advent.