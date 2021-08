Basketball mit Enis Murati in Altmünster

Eine beson­de­re Gele­gen­heit bie­tet sich für alle Bas­ket­ball-Begeis­ter­ten am 20. August an der Espla­na­de in Alt­müns­ter. Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger konn­te für Frei­tag­nach­mit­tag Öster­reichs Bas­ket­bal­ler des Jah­res, Enis Mura­ti gewin­nen und orga­ni­sier­te mit ihrem Team hier­für die Ver­an­stal­tung, „Spiel und Spaß am See“ von 15–18 Uhr.

Klein und Groß haben dabei die Mög­lich­keit mit dem ehe­ma­li­gen Team­ka­pi­tän der Bas­ket Swans Gmun­den in Kon­takt zu kom­men, gemein­sam Kör­be zu wer­fen und dabei den einen oder ande­ren Trick vom „Meis­ter“ zu ler­nen. Klet­ter­turm, Hüpf­burg, Kin­der­schmin­ken und Kon­di­to­ren-Eis run­den das umfang­rei­che Ange­bot an die­sem Nach­mit­tag ab.