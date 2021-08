Beim Bergsteigen von Schlange erschreckt

Ein Berg­stei­ger ist bei einer Tour von einer Kreuz­ot­ter über­rascht wor­den. Der Mann erschrak und sprang zwei Meter über eine Steil­stu­fe. Dabei zog er sich eine schwe­re Fuß­ver­let­zung zu.

Der 43-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den unter­nahm am 7. August 2021 eine Berg­tour von Eben­see kom­mend über den Gip­fel­grat der Hohen Schrott in Rich­tung Bad Ischl. Weni­ge Meter unter­halb des Mit­tags­ko­gel muss­te der Wan­de­rer eine Steil­stu­fe am Wan­der­weg hin­auf­klet­tern. Plötz­lich bemerk­te er unmit­tel­bar vor sich eine Kreuz­ot­ter, wel­che direkt auf ihn zukam.

Berg­stei­ger erschrak und stürz­te ab

Der Mann erschrak und ent­schied sich dafür die Steil­stu­fe wie­der hin­un­ter­zu­sprin­gen. Bei dem etwa zwei Meter hohen Sprung zog sich der Wan­de­rer eine schwe­re Fuß­ver­let­zung zu. Nach­dem er nicht mehr selbst­stän­dig abstei­gen konn­te, alar­mier­te der Mann die Berg­ret­tung über Not­ruf 140.

Sofort wur­de von der Leit­stel­le der Not­arzt­hub­schrau­ber “Chris­to­pho­rus 14” zur Unfall­stel­le ent­sandt. Die Besat­zung konn­te den Ver­letz­ten mit­tels Tau vom Unfall­ort ret­ten und zur wei­te­ren Ver­sor­gung in das Kran­ken­haus nach Bad Ischl ver­brin­gen. Berg­ret­ter der Orts­stel­le Eben­see sowie ein Alpin­po­li­zist befan­den sich eben­falls im Einsatz.

Quel­le: LPD OÖ / Foto: pixabay