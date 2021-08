Bergrettungseinsatz im Höllengebirge: Wanderer mit Kleinkind in Not

Einen auf­wän­di­gen Ret­tungs­ein­satz galt es am Mitt­woch für Berg­ret­tung, Alpin­po­li­zei und Flug­ret­tung in Eben­see zu bewäl­ti­gen. Drei Wan­de­rer hat­ten sich im Höl­len­ge­bir­ge ver­stie­gen, unter ihnen ein 3‑jähriger Bub, als sich plötz­lich die Wet­ter­la­ge verschlechterte.

Ein 32-jäh­ri­ger Deut­scher unter­nahm am 3. August 2021 gemein­sam mit sei­nem 3‑jährigen Sohn und sei­nem 23-jäh­ri­gen Bru­der eine Wan­de­rung im Höl­len­ge­bir­ge von der Feu­er­ko­gel­seil­bahn in Eben­see mit geplan­ter Näch­ti­gung auf einer Hüt­te am Berg. Am 4. August 2021 nach dem Früh­stück woll­ten die Wan­de­rer wie­der zurück zur Berg­sta­ti­on gehen. Dabei hat­te der Vater sei­nen Sohn in einer Rücken­tra­ge und des­sen Bru­der trug den Ruck­sack samt Aus­rüs­tung und Schlafsäcken.

Vom mar­kier­ten Wan­der­weg abgekommen

Bereits weni­ge Meter von der Hüt­te ent­fernt, wähl­ten die Wan­de­rer eine fal­sche Abzwei­gung und kamen von den mar­kier­ten Wan­der­we­gen ab und stie­gen etwa zwei Stun­den irr­tüm­li­cher­wei­se Rich­tung Toten­gra­ben ab. Bei mar­kan­ter Ver­schlech­te­rung des Wet­ters und dich­ten Wol­ken klet­ter­ten die bei­den Män­ner mit dem Kind, bei nas­sem Fel­sen und Nie­sel­re­gen, über eine seil­ver­si­cher­te Stel­le meh­re­re Meter senk­recht ab, ehe sie nicht mehr wei­ter­konn­ten. Der 23-Jäh­ri­ge ver­stän­dig­te gegen 12:25 Uhr den Notruf.

Schwie­ri­ge Bedin­gun­gen — Hub­schrau­ber­ret­tung nicht möglich

Die Besat­zung des Poli­zei­hub­schrau­bers Libel­le konn­te die Hil­fe­su­chen­den nach meh­re­ren Rück­ru­fen an einer ande­ren Stel­le als ange­ge­ben, etwa 300 Meter tie­fer, loka­li­sie­ren. Noch wäh­rend des Anflu­ges zu einem Ret­tungs­ver­such, ver­dich­te­ten sich die Wol­ken im Ein­satz­ge­biet und eine Ret­tung mit dem Hub­schrau­ber war nicht mehr mög­lich. Es wur­den drei Berg­ret­ter und ein Alpin­po­li­zist auf der ande­ren Sei­te des Feu­er­ko­gels hinaufgeflogen.

Sechs­stün­di­ger Abstieg nur mit GPS möglich

Bei der Suche im dich­ten Nebel konn­ten die zwei Such­grup­pen die Berg­stei­ger gegen 15 Uhr in einer See­hö­he von etwa 1.450 Meter im Gro­ßen Toten­gra­ben durch Rufe loka­li­sie­ren. Die vier Ret­ter began­nen einen sechs­stün­di­gen Abstieg. Das Klein­kind wur­de vom Alpin­po­li­zis­ten getra­gen, wäh­rend die Berg­ret­tungs­män­ner die bei­den Brü­der sicher­ten und abseil­ten. Die Sicht­wei­te betrug zwi­schen­zeit­lich kei­ne zehn Meter und eine Navi­ga­ti­on war nur mehr mit­tels GPS möglich.

21 Berg­ret­ter, 5 Alpin­po­li­zis­ten und Hub­schrau­ber im Einsatz

Aus die­sem Grund wur­den wei­te­re Ein­satz­kräf­te der Berg­ret­tung und Alpin­po­li­zei nach­alar­miert, die vom Tal aus im Auf­stieg einen Weg­ver­lauf durch den Toten­gra­ben mit Bohr­ha­ken und Fix­sei­len ver­si­cher­ten. Gemein­sam gelang es der Ein­satz­mann­schaft unter enor­mem Kraft­auf­wand die zwei Berg­stei­ger und das Klein­kind gegen 21 Uhr unver­letzt ins Tal zu brin­gen. Die letz­ten Ein­satz­kräf­te, die die Sei­le wie­der abbau­ten und unge­si­chert abstie­gen, kamen gegen 22 Uhr bei völ­li­ger Dun­kel­heit im Tal an. Im Ein­satz stan­den ins­ge­samt 21 Berg­ret­ter und fünf Alpin­po­li­zis­ten, sowie die Besat­zung des Hub­schrau­bers der Flug­po­li­zei Libelle.

Quel­le: LPD OÖ