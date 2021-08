E‑BI Franz Vockner (FW Perneck) feierte seinen 70-iger

40 Jah­re lang stand E‑BI Franz Vock­ner der Feu­er­wa­che Perneck als Kom­man­dant vor

Viel wert­vol­le Arbeit geleistet

In die­ser Zeit hat sich in Perneck viel getan. Neben dem all­jähr­li­chen Kel­ler­fest, wel­ches jah­re­lang unter sei­ner Füh­rung durch­ge­führt wur­de, gab es zahl­rei­che Ein­sät­ze, admi­nis­tra­ti­ve Tätig­kei­ten, Übun­gen und vie­les Mehr, bei wel­chem Franz immer an vor­ders­ter Front stand und vie­le wert­vol­le Stun­den für die Feu­er­wa­che Perneck und die Bevöl­ke­rung leis­te­te. Gene­rell kann Franz Vock­ner als hilfs­be­reit bezeich­net wer­den. Wenn in Perneck, in der Nach­bar­schaft Hil­fe gebraucht wird, ist er zur Stel­le. Aber auch wenn er mitt­ler­wei­le nicht mehr Kom­man­dant der Feu­er­wa­che Perneck ist, so ist er ein wich­ti­ger Teil im Mann­schafts­ge­fü­ge der Feuerwache.

Gra­tu­la­ti­on zum 70-iger

Die­ser Tage fei­er­te er sei­nen 70. Geburts­tag, zu wel­chem sich zahl­rei­che Gra­tu­lan­ten ein­stell­ten. Auch sei­ne Kame­ra­den von der Feu­er­wa­che Perneck gra­tu­lier­ten ihm recht herz­lich zu sei­nem run­den Geburts­tag und über­reich­ten ihm ein Geschenk, wel­ches E‑BI Franz Vock­ner mit gro­ßer Freu­de entgegennahm.

Beson­de­res Geschenk von den Perne­cker Stahelschützen

Genau so wenig wie E‑BI Franz Vock­ner aus der Feu­er­wa­che Perneck weg­zu­den­ken ist, so ist er auch ein fixer Bestand­teil der Perne­cker Faschings­zei­tung. So pas­siert ihm jähr­lich min­des­tens ein Miss­ge­schick, wel­ches in der Zei­tung zu lesen ist. Aus die­sem Grun­de über­reich­te ihm Horst Feicht­in­ger von den Perne­cker Sta­hel­schüt­zen eine eige­ne Faschings­zei­tung mit den bes­ten Stü­cken von E‑BI Franz Vock­ner, seit bestehen der Perne­cker Faschingszeitung.

Auf die­sem Wege darf E‑BI Franz Vock­ner noch­mals herz­lich gra­tu­liert und für sei­ne geleis­te­te Arbeit gedankt werden!

Foto: ff-badischl.at