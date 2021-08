Erste Schwimmkurse in Altmünster erfolgreich durchgeführt

Die in Alt­müns­ter ange­bo­te­nen Schwimm­kur­se erfreu­en sich heu­er beson­ders star­ker Nach­fra­ge. Die ers­ten Schwimm­kur­se wur­den nun erfolg­reich beendet.

Der coro­nabe­dingt aus­fal­len­de Schwimm­un­ter­richt hat star­ke fol­gen für Öster­reichs Kin­der: Rund 130.000 Kin­der im Alter bis neun Jah­re kön­nen laut einer Umfra­ge des Kura­to­ri­ums für Ver­kehrs­si­cher­heit nicht schwim­men. Das ist auch der Grund, war­um sich der Schwimm­kurs im heu­ri­gen Jahr beson­ders gro­ßer Beliebt­heit erfreut. „Wir haben so vie­le Anfra­gen, dass wir den gan­zen Som­mer durch Schwimm­kur­se anbie­ten kön­nen“, so Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger, „wir bemü­hen uns auf jeden Fall so vie­le wie mög­lich durch­zu­füh­ren, damit mög­lichst vie­le Kin­der pro­fi­tie­ren können.“

Umge­setzt wer­den die Kur­se im Solar­bad Alt­müns­ter im Rah­men des Audit fami­li­en­freund­li­che­ge­mein­de gemein­sam mit der Was­ser­ret­tung Gmun­den Alt­müns­ter. Für Mar­tin Schrei­ner, den Schwimm­leh­rer der Was­ser­ret­tung Gmun­den Alt­müns­ter, gibt es vie­le Grün­de, die Schwimm­kur­se durch­zu­füh­ren: „Als Ein­satz­or­ga­ni­sa­ti­on, sind wir lei­der immer noch viel zu oft mit den trau­ri­gen Fol­gen von Unfäl­len im Was­ser kon­fron­tiert. Vie­le die­ser könn­ten durch pro­fun­de Schwimm­kennt­nis­se ver­mie­den wer­den. Umso mehr freut uns das rege Inter­es­se an den dies­jäh­ri­gen Schwimm­kur­sen. Selbst nach so vie­len Jah­ren Schwimm­trai­ning ist es auch für uns immer wie­der unglaub­lich und auf­bau­end zugleich, wie die Klei­nen es schaf­fen, sich nach nur weni­gen Stun­den Kurs erfolg­reich über Was­ser zu halten.“

„Ich dan­ke den Mit­glie­dern der Was­ser­ret­tung, allen vor­an Mar­tin Schrei­ner, für die pro­fes­sio­nel­le Durch­füh­rung der Kur­se“, so Feicht­in­ger. Seit Anfang Juli wer­den die ers­ten Kur­se durch­ge­führt und zwei konn­ten bereits abge­schlos­sen wer­den. 25 Kin­der ab ca. 4 Jah­ren waren eif­rig bei der Sache, um das Schwim­men zu erlernen.

Wenn das Wet­ter es erlaubt, wer­den noch wei­te­re Schwimm­kur­se gestar­tet. Für 2022 ist eine Fort­set­zung geplant.

Foto und Bild­recht: Markt­ge­mein­de Altmünster