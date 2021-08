Erzherzog Rudolf von Österreich, Geburtshelfer von Ischl als Kurort

Vor­trag von Dr. Ger­hard Stadler

Frei­tag 2o. August

19.30 Uhr

Muse­um der Stadt Bad Ischl

Erz­her­zog Rudolf, in Flo­renz 1788 gebo­re­ner jüngs­ter Bru­der von Kai­ser Franz und Erz­her­zog Johann war von Jugend an kränk­lich. Daher kam er für eine mili­tä­ri­sche oder poli­ti­sche Kar­rie­re nicht in Fra­ge und wur­de für die kirch­li­che Lauf­bahn bestimmt. Wegen sei­ner Schwäch­lich­keit reis­te er von einem Heil­was­ser­ort zum nächs­ten. Da er sich nach sei­nem ers­ten Auf­ent­halt in Ischl 1825 wesent­lich woh­ler fühl­te, mach­te er den Kai­ser­hof in Schön­brunn auf die­sen obde­renn­si­schen Ort an der Traun auf­merk­sam. Ande­re Erz­her­zö­ge und Erz­her­zo­gin­nen nah­men sein Lob um Anlass eines Auf­ent­hal­tes in Ischl, und bald wur­de Ischl nicht nur Kur­ort, son­dern Som­mer­re­si­denz des Habs­bur­ger Kaiserhofes.

Rudolfs Lieb­ha­be­rei war die Musik, und dar­in brach­te er es zu einer bemer­kens­wer­ten Fer­tig­keit, als Kla­vier­spie­ler und sogar als Kom­po­nist. Sein Onkel Maxi­mi­li­an, Erz­bi­schof von Köln, hat­te Lud­wig van Beet­ho­ven nach Wien ver­mit­telt, und Rudolf wur­de Beet­ho­vens Schü­ler und Mäzen. Dank einer von Rudolf jähr­lich gezahl­ten Ren­te konn­te sich Beet­ho­ven frei von finan­zi­el­len Sor­gen dem Kom­po­nie­ren wid­men. Der Meis­ter dank­te es dem Erz­her­zog mit der Wid­mung eini­ger Wer­ke, etwa der zu sei­ner Inthro­ni­sa­ti­on 1820 als Erz­bi­schof von Olmütz gedach­ten „Mis­sa Solem­nis“, die Beet­ho­ven als die Kro­ne sei­ner Kom­po­si­tio­nen beurteilte.

Kaum bekannt ist, dass Rudolf Grün­der der öster­rei­chi­schen Stahl­in­dus­trie war: In der bis Schle­si­en rei­chen­den sehr gro­ßen Erz­diö­ze­se Olmütz waren rei­che und gute Stein­koh­len und Erze gefun­den wor­den, und Rudolf ließ in Ostrau und Wit­ko­witz Stahl­wer­ke nach dem neu­es­ten Ent­wick­lun­gen in Eng­land bau­en. Dar­aus ent­wi­ckel­ten sich die Wit­ko­wit­zer Stahl­wer­ke, der größ­te Indus­trie­kom­plex Öster­reich-Ungarns. Sie spiel­ten, bald Eigen­tum der Roth­schilds gewor­den, bis zum zwei­ten Welt­krieg eine wich­ti­ge Rol­le in Poli­tik und Waf­fen­er­zeu­gung. Um 2000 still­ge­legt, sind sie heu­te eines der ein­drucks­volls­ten Indus­trie­denk­mä­ler Euro­pas. Wie in Bad Ischl steht auch im heu­te tsche­chi­schen Vit­ko­vice ein Denk­mal Erz­her­zog Rudolfs. Gestor­ben ist Rudolf bereits 1831 in Baden bei Wien, sein Leich­nam liegt in der Kapu­zi­ner­gruft, sein Herz im Dom von Olmütz/Olomouc.

Zu Rudolf, über des­sen Leben mit hohen Wür­den und gro­ßen Wir­kun­gen bis ins Heu­te bis­her kei­ne Bio­gra­phie geschrie­ben wur­de, erwar­tet uns vom bereits in Bad Ischl gut ein­ge­führ­ten Autor his­to­ri­scher Arbei­ten ein the­men­rei­cher Vor­trag. Ergänzt wird er dies­mal nicht nur mit zahl­rei­chen Illus­tra­tio­nen, son­dern auch mit Musikbeispielen.

Foto: pri­vat