Feuerlöscherüberprüfung & Ferienpass

Bei der Feu­er­wehr Eben & Nach­dem­see fin­det am Sams­tag den 14. August 2021 die Feu­er­lö­scherüber­prü­fung statt. An die­sem Tag kann man in der Uhr­zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr den Feu­er­lö­scher zur Über­prü­fung vorbeibringen.

Es fin­det an die­sem Tag auch die Ver­an­stal­tung der Gemein­de „Feri­en­pass“ statt. An die­sem Tag besu­chen zahl­rei­che Kin­der und Jugend­li­che die Feu­er­wehr. Anhand eini­ger Sta­tio­nen wer­den den Teilnehmer*innen die Feu­er­wehr erklärt, und kann eini­ge Sachen sel­ber ausprobieren.

Als beson­de­re Attrak­ti­on wird in die­sem Jahr wie­der die Rie­sen­was­ser­rut­sche auf­ge­baut, sofern es die Wit­te­rung zulässt. Das Team der FF Eben & Nach­dem­see freut sich den Kin­dern wie­der ein tol­les Pro­gramm prä­sen­tie­ren zu können.

Foto: pri­vat