Gleichenfeier & Inbetriebnahme Bahnhofshalle Engelhof

Inves­ti­ti­on in den öffent­li­chen Nahverkehr

Gemein­sam mit LR Mag. Gün­ther Stein­kell­ner, Bgm. Mag. Ste­fan Krapf und Ing. Gün­ter Neu­mann wur­de am 26.8. die Glei­chen­fei­er und die Inbe­trieb­nah­me der Bahn­hofs­hal­le am Bahn­hof Engel­hof gefei­ert. Der Bahn­hof Engel­hof, jetzt schon ein wich­ti­ger Kno­ten­punkt im regio­na­len Nah­ver­kehr, wird moder­ni­siert und mit der Inves­ti­ti­on von Land und Bund um eine 3‑gleisige Bahn­hofs­hal­le erwei­tert. Die P&R‑Anlage, die eben­falls in Pla­nung ist, wird gemein­sam von Stadt, Land und Bund finanziert.

„Mobi­li­tät treibt uns an, sie bewegt uns Men­schen und ist das Grund­ele­ment, um unse­re indi­vi­du­el­len Wege zurück­zu­le­gen. Die stei­gen­den Bedürf­nis­se nach Sicher­heit, Gesund­heit, intak­ter Umwelt, mehr Lebens­qua­li­tät und Mobi­li­täts­ef­fi­zi­enz haben zur Fol­ge, dass sich Mobi­li­täts­mus­ter viel­schich­ti­ger und kom­ple­xer ent­wi­ckeln wer­den. Um die Mobi­li­täts­be­dürf­nis­se der Men­schen in unse­rem Land erfül­len zu kön­nen bau­en wird unse­re inter­mo­du­la­ren Mobi­li­täts­an­ge­bo­te umfas­send aus. Das reicht von Park­platz­an­ge­bo­ten im Sin­ne mode­rer Park-and-Ride-Anla­gen über attrak­ti­ve Bahn­hö­fe bis hin zu Rad­ab­stell­plät­zen an Mobil­tät­kno­ten­punk­ten”, so Lan­des­rat für Infra­struk­tur Mag. Gün­ther Steinkellner.

Ing. Gün­ter Neu­mann dazu: „2018 wur­den die Gleis­an­la­gen ent­spre­chend den Erfor­der­nis­sen für die Durch­bin­dung der Traun­see­tram umge­baut bzw. erneu­ert. Aus Finan­zie­rungs­grün­den konn­te die damals bereits mit­ge­plan­te Bahn­hofs­hal­le nicht rea­li­siert wer­den. Jetzt, 3 Jah­re nach Betriebs­auf­nah­me der Traun­see­tram und einer Ver­dop­pe­lung der Fahr­gast­fre­quenz kön­nen wir nun auch die Bahn­hofs­hal­le für noch mehr Kom­fort für unse­re Fahr­gäs­te rea­li­sie­ren. Die Fer­tig­stel­lung ist für Ende Okto­ber geplant.“

Eine Schnitt­stel­le für zukunfts­taug­li­che neue Mobi­li­tät: „Mate­ri­al­scho­nung ist nur ein gewich­ti­ges Argu­ment für die­se Hal­le. Im Hin­blick auf das Kul­tur­haup­stadt­jahr 2024 und weit dar­über hin­aus sind Inves­ti­tio­nen in Engel­hof ein Gebot der Stun­de. Dem dro­hen­den Over­tou­rism durch moto­ri­sier­ten Indi­vi­du­al­ver­kehr müs­sen Bund, Land, Gemein­den und Ver­kehrs­un­ter­neh­men eine neu kon­zi­pier­te Mobi­li­tät ent­ge­gen­set­zen — für Gmun­den und die gesam­te Regi­on. Der Bahn­hof Engel­hof wird eine Schnitt­stel­le wer­den, bei der Traun­see- und Salz­kam­mer­gut-Tou­ris­ten ger­ne in die Traun­see Tram oder ande­re Ver­kehrs­mit­tel für die letz­te Mei­le umstei­gen, weil sie hier gut getak­te­te Anschlüs­se und eine exzel­len­te Park & Ride-Anla­ge vor­fin­den wer­den“, so Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf aus Gmunden.

Lang­fris­ti­ge wirt­schaft­li­che Investition

In der Bahn­hofs­hal­le am Bahn­hof Engel­hof ist auch vor­ge­se­hen, dass Rei­ni­gungs­ar­bei­ten und klei­ne­re War­tungs­ar­bei­ten durch­ge­führt wer­den. Dadurch kön­nen zusätz­li­che km-Leis­tun­gen für Werk­stät­ten­fahr­ten ver­mie­den wer­den. Bei der Sanie­rung des denk­mal­ge­schütz­ten Bahn­hofs­ge­bäu­des durch die Schie­ne OÖ, wer­den im alten Bahn­hofs­ge­bäu­de ein War­te­raum und Kun­den-Toi­let­ten vorgesehen.

Gün­ter Neu­mann abschlie­ßend: „Zur Ver­mei­dung von Van­da­lis­mus­schä­den (vor allem Graf­fi­ti) ist es unab­ding­bar, die Fahr­zeu­ge in einer absperr­ba­ren Hal­le abzu­stel­len. Durch Graf­fi­ti-Angrif­fe oder sons­ti­ge Sach­be­schä­di­gun­gen wie z.B. zer­kratz­te Fens­ter­schei­ben, ist mit Zusatz­kos­ten für Repa­ra­tur, Rei­ni­gung und mit dar­aus resul­tie­ren­den Fahr­zeug­aus­fäl­len zu rech­nen. Dies gilt es zu ver­mei­den, um den rei­bungs­lo­sen Verkehr

für unse­re Fahr­gäs­te sicher zu stellen.“

Ver­län­ge­rung der Lebens­dau­er und Fahr­zeug­ver­füg­bar­keit der Garnituren

„Für eine wirt­schaft­li­che Betriebs­ab­wick­lung ist es ganz wich­tig, dass das Fahr­zeug zur Infra­struk­tur passt. Bei der Beschaf­fung der Nie­der­flur­fahr­zeu­ge ist man immer von einer Abstel­lung in ent­spre­chen­den Bahn­hofs­hal­len bzw. Remi­sen aus­ge­gan­gen. Auch sind bei den bereits beschaff­ten 100 % Nie­der­flur­fahr­zeu­gen alle Aggre­ga­te am Fahr­zeug­dach ange­ord­net. Eine Fahr­zeug­ab­stel­lung im Frei­en wür­de die Lebens­dau­er und die Fahr­zeug­ver­füg­bar­keit durch Schnee, Eis, Hagel, Frost usw. wesent­lich ver­rin­gern“, erklärt Ing. Gün­ter Neu­mann die Not­wen­dig­keit der Investition.

Eine Fahr­zeug­ab­stel­lung im Frei­en wür­de sich auch wei­ter nega­tiv auf den Ener­gie- und Per­so­nal­be­darf durch län­ge­re Vor­heiz- und Vor­kühl­zei­ten aus­wir­ken. Auch der Rei­ni­gungs­auf­wand bei einer Abstel­lung im Frei­en ist wesent­lich höher. Zudem ent­fällt im Win­ter die Schnee­räu­mung auf den Bahnsteigen.

Bahn­hofs­hal­le für wit­te­rungs­ge­schüt­zen Ein- und Aus­stieg und P&R‑Anlage

Die neue Bahn­hofs­hal­le (80,52 m x 18,72 m) mit 3 Bahn­steig­kan­ten dient zum wit­te­rungs­ge­schütz­ten Abstel­len von max. 6 Fahr­zeu­gen und wit­te­rungs­ge­schütz­ten Ein- bzw. Aus­stieg sowie zum Auf­ent­halt der Fahr­gäs­te. Zusätz­lich ist eine P&R — bzw. B&R–Anlage mit 49 PKW-Stell­plät­zen (davon 2 für Per­so­nen mit ein­ge­schränk­ter Mobi­li­tät), 14 über­dach­ten Rad- und 6 über­dach­te Mofa-Abstell­plät­zen, 2 ver­sperr­ba­ren Rad­bo­xen (E‑ladefähig) und 2 Lade­punk­ten (= 4 PKW-Lade­an­schlüs­se) für E‑Mobilität (als Pilot­pro­jekt) in Pla­nung. Zudem sind optio­nal 2 Bus­ab­stell­plät­ze für Zubrin­ger­diens­te von Rei­se­grup­pen zum öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel „Traun­see­tram“ eingeplant.4 PV-Anla­ge zur Eigenversorgung

Am Dach der neu zu errich­ten­den Bahn­hofs­hal­le in Engel­hof ist eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge geplant, deren Ener­gie neben der Ein­spei­sung in die Ober­lei­tung auch zur Anspei­sung der Bahn­hofs­hal­le und der P&R‑Anlage sowie von E‑Ladesäulen her­an­ge­zo­gen wer­den soll.

Zukünf­ti­ge Projekte

In Vorch­dorf ist auch eine Bahn­hofs­hal­le für die Lokal­bahn Gmun­den – Vorch­dorf AG sowie die Lokal­bahn Lam­bach – Vorch­dorf ‑Eggen­berg AG ange­dacht. Die Finan­zie­rung ist noch offen.

Foto: Land OÖ / Dani­el Kauder