Gmundner Kunstspazierer

Das Lebens­zei­chen der Gmund­ner Kunstszene

Ein Lebens­zei­chen, ein beson­ders Star­kes, hat die Gmund­ner Kunst­sze­ne mit einer beson­ders gelun­ge­nen Ver­an­stal­tung von sich gege­ben — der „Gmund­ner Kunstspazierer“

20 Künst­le­rIn­nen sind der Idee von MAT­THI­AS KRET­SCHMER gefolgt und haben ihre Meis­ter­wer­ke rund um das See­schloss Orth aus­ge­stellt. Die­se Idee wur­de auch von Kul­tur­stadt­rat MAN­FRED ANDES­S­NER begrüßt und unter­stützt: „Wir haben groß­ar­ti­ge Künst­ler in Gmun­den, von denen ich das eine oder Ande­re Kunst­werk zu Hau­se habe!“

Der Besu­cher konn­te bei einem „Spa­zie­rer“ rund um das See­schloss Orth, her­aus­ra­gen­de Meis­ter­wer­ke bewun­dern. Hier ein klei­ner Auszug:

MICHA­EL WIT­TIG, Foto­künst­ler war unter ande­rem mit einer Libel­le vertreten

MAT­THI­AS KRET­SCHMER, Bil­der von typi­schen Gmund­ner Bauwerken

ANGE­LI­KA TOMA, die „Time­li­ne“ zu Coro­na 2020

HARALD HAAS, die Viel­fäl­tig­keit der Hasen

LYDIA WAS­S­NER, Atter­see Bil­der in ver­schie­de­nen Variationen

INGE KREU­ZER mit Rönt­gen­ma­le­rei — Zitat Fr. Dr. Bert­hold: „Wenn der alte Herr Rönt­gen wüss­te, was aus sei­ner nüch­ter­nen Erfin­dung gewor­den ist, er wür­de erstaunt sein!“

JULIA RAKUSCHAN, das Mäd­chen aus Schlier­bach, mit schwarz/roten Zeich­nun­gen – „das bin ich und das Udo Jür­gens“ so beschreibt mir Julia ihre Kunst­wer­ke. Sie wird von Fer­di­nand Rei­sen­bich­ler, in der Kunst­grup­pe der Lebens­hil­fe Gmun­den betreut. Wenn Julia eine Idee für ein Bild hat, so nimmt sie sich 1 bis 2 Tage Zeit, um eine Zeich­nung in der Grö­ße von 30 x 40 cm zu schaffen.

Dies kann nur ein klei­ner Aus­zug sein; die gesam­te Aus­stel­lung, bzw. Ver­an­stal­tung, bie­tet so vie­les an ver­schie­de­nen Kunst­wer­ken von hei­mi­schen Meis­tern, dass man aus dem Stau­nen nicht her­aus­kommt. Den Ver­an­stal­tern sei gesagt: PER­FEKT umgesetzt!

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer