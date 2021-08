Kellerbrand in Gmunden

Ein Kel­ler­brand in einem Wohn­haus in Gmun­den for­der­te Diens­tag­früh die Feu­er­wehr, nach­dem die Ein­satz­kräf­te zuvor bis in die Nacht­stun­den hin­ein unwet­ter­be­dingt im Groß­ein­satz waren.

Im Kel­ler eines Wohn­ge­bäu­des ist es aus noch unge­klär­ter Ursa­che zu einem Brand gekom­men. Die Per­so­nen waren beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te bereits vor dem Gebäu­de. Der Brand konn­te schließ­lich schnell unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Die Brand­ur­sa­che ist der­zeit noch Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermittlungen.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber