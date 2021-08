Löschteich statt Badesee in Ohlsdorf

Eine gewis­se Miss­stim­mung herrscht der­zeit rund um einen Bade­see in Ohls­dorf, der eigent­lich offi­zi­ell noch nie einer war, jetzt aber einer hät­te wer­den sollen.

Der Bade­see oder Lösch­teich im Orts­teil Aurach­kir­chen schlägt bereits seit Jah­ren immer wie­der poli­ti­sche Wel­len. Von einem “bit­te­ren Wahl­zu­ckerl” vor der Wahl, spre­chen nun die bei­den ande­ren Orts­par­tei­en, denn statt einer ange­kün­dig­ten Attrak­ti­vie­rung des Bade­sees gibt es dort seit Mon­tag jetzt “offi­zi­ell” einen Lösch­teich mit Bade­ver­bot. Genau­er gesagt einem Bade­ver­bot mit Zwinkersmiley.

Errich­tungs­kos­ten zwi­schen 1,5 und 2 Mil­lio­nen Euro

“Die Erkun­dungs­tour eini­ger ähn­lich gro­ßer Bade­se­en hat erge­ben, dass deren Errich­tungs­kos­ten zwi­schen 1,5 und 2 Mil­lio­nen Euro lagen. Es wird für die Gemein­de schwer wer­den, die­se Kos­ten auf­zu­brin­gen, zumal die letz­ten Unwet­ter gezeigt haben, dass wir noch eine Men­ge “Haus­auf­ga­ben” in Punk­to Hoch­was­ser­schutz zu leis­ten haben”, recht­fer­tigt sich Chris­ti­ne Eis­ner (ÖVP), als Bür­ger­meis­te­rin von Ohlsdorf.

Weil seit 42 Jah­ren für die im Jahr 1979 direkt neben der Aurach errich­te­te Anla­ge die Betriebs­ge­neh­mi­gung fehlt und eine ange­kün­dig­te Neu- oder Umge­stal­tung über Jah­re hin­weg nicht umge­setzt wur­de, urgier­te zwi­schen­zeit­lich die Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den. Nun soll­te es im heu­ri­gen Wahl­jahr dann schein­bar beson­ders schnell gehen.

Mit­tels Dring­lich­keits­an­trag für die Pla­nung soll­te noch im Mai “der Start­schuss zum Umbau” fal­len, wird Chris­ti­ne Eis­ner (ÖVP), Bür­ger­meis­te­rin von Ohls­dorf, auf der Web­sei­te der ört­li­chen ÖVP zitiert. Für Ver­stim­mung in der Gemein­de sorg­te dann am Mon­tag aber ein Pos­ting des Gemein­de­ober­haupts mit einer inhalt­li­chen 180-Grad-Wende.

“Vom Bade­see zum Löschteich”

“Vom Bade­see zum Lösch­teich”, so lau­te­te das Face­book-Pos­ting, in dem erklärt wird, dass die Bür­ger­meis­te­rin den Bade­teich nun in einen Lösch­teich umfunk­tio­niert habe, wel­cher immer gefüllt und gepflegt sein muss. “Baden ver­bo­ten!”. Vom neu­en Lösch­teich wuss­ten vor­erst aber nicht ein­mal die ört­li­chen Feu­er­weh­ren, wie die Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der SPÖ und FPÖ in einer gemein­sa­men Pres­se­aus­sen­dung am Mon­tag erklärten.

Der Lösch­teich befin­det sich übri­gens zwi­schen einem Hydran­ten und der Aurach und das sei laut Anwoh­nern auch gut so. “Weil dann merkt man wenigs­tens nicht, dass der See — jetzt Lösch­teich — sicht­bar Was­ser ver­liert”, wie ein älte­rer Anwoh­ner im Gespräch mit laumat|at die Situa­ti­on zusammenfasst.

Bericht & Fotos: laumat.at/Matthias Lauber