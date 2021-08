Neue Begrüßungstafeln verschönern Altmünster

Neue Begrü­ßungs­ta­feln zie­ren die Orts­ein­fahr­ten von Alt­müns­ter und Neu­kir­chen und zei­gen wofür die Markt­ge­mein­de steht

Fährt man in das Orts­ge­biet von Alt­müns­ter und Neu­kir­chen ein, begeg­nen einem seit kur­zem neue Begrü­ßungs­ta­feln bei den Orts­ein­fahr­ten. Die vor­he­ri­gen waren schon in die Jah­re gekom­men und nicht mehr aktu­ell, daher hat die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter ent­schie­den die Tafeln zu erneu­ern. In Alt­müns­ter wur­den die Tafeln in der Hasen­au und beim Solar­bad aus­ge­tauscht. Auf dem neu­en Schild zu sehen ist der Traun­stein aus der Sicht von Alt­müns­ter. In Neu­kir­chen wur­den eben­falls zwei Tafeln erneu­ert. Das Foto von Neu­kir­chen mit Blick Rich­tung Höl­len­ge­bir­ge zeigt eine der schöns­ten Sei­ten des Ortes.

Alles auf einen Blick

Die Aus­zeich­nun­gen der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter sind nun auf einen Blick ersicht­lich. Zu sehen sind das Logo der Fami­li­en­freund­li­chen Gemein­de, der Gesun­den Gemein­de und des Kli­ma­bünd­nis Öster­reich. Auch die Mit­glied­schaft beim Natur­park Atter­see-Traun­see, wel­cher seit 2012 besteht, und die Städ­te­part­ner­schaft zu Düren wer­den dargestellt.

„Unser Dank gilt den Mit­ar­bei­te­rIn­nen des Wirt­schafts­hofs für die Mon­ta­ge der Begrü­ßungs­ta­feln. Die Blu­men, wel­che von den Kol­le­gen­In­nen ganz­jäh­rig gepflegt wer­den, ver­schö­nern die Orts­ein­fahr­ten“, so Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger und Sabi­ne Lem­ber­ger, wel­che sich um die Neu­ge­stal­tung der Tafeln geküm­mert hat.

Foto: Markt­ge­mein­de Altmünster