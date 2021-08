Norddeutsche Power sorgt für frischen Wind am Bauernhof

Chris­ti­ne Hames­ter-Koch aus Schles­wig-Hol­stein bringt das ein­zig­ar­ti­ge Bau­ern­hof-Coa­ching in die Region

Seit 25 Jah­ren ent­wi­ckelt Chris­ti­ne Hames­ter-Koch mit Betriebsleiter*innen trag­fä­hi­ge Kon­zep­te und ist dabei euro­pa­weit unter­wegs. Sie ist Bäue­rin, Trai­ne­rin in der Erwach­se­nen­bil­dung, Grün­de­rin und Geschäfts­füh­re­rin eines Tagungs­ho­tels. Ihre Lie­be zur Land­wirt­schaft, ihre Boden­stän­dig­keit und ihr Gespür für Men­schen und ihre Poten­zia­le, sind der Wind in den Segeln bei der Beglei­tung von Bäue­rin­nen und Bau­ern bei Ent­wick­lungs- und Veränderungsprozessen.

„Wir ler­nen den Hof ken­nen, schau­en nach der Bot­schaft des Betrie­bes und ent­de­cken die wirk­li­chen Res­sour­cen der Bäue­rin, des Bau­ers, des Hofes, der Regi­on. Dar­aus gestal­tet sich eine Geschäfts­idee mit der Per­son, die Ver­än­de­rung und neue Per­spek­ti­ven für den Betrieb und sich selbst wünscht – das ist Bau­ern­hof-Coa­ching“, erklärt Hames­ter-Koch. Gemein­sam mit Ani­ta Fürt­bau­er, eben­falls Trai­ne­rin und Coach für leben­di­ge Land­wirt­schaft, setzt sie die­se Metho­de im Lehr­gang „Mein HOF – mei­ne ZUKU­KUNFT“ um.

Ermög­licht wird der Lehr­gang von den LEA­DER-Regio­nen REGIS und TRAUN­STEIN­RE­GI­ON. Start ist am 1. Okto­ber 2021 im ABZ Alt­müns­ter (berufs­be­glei­tend).

Am 2. Sep­tem­ber 2021, fin­det um 19:30 Uhr eine Online-Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung statt. Wer sich über den Lehr­gang infor­mie­ren und die Trai­ne­rin­nen ken­nen­ler­nen möch­te, ist herz­lich dazu ein­ge­la­den. Anmel­dung per E‑Mail an e.aschenberger@traunsteinregion.at. Mehr dazu unter www.traunsteinregion.at .