Oberösterreichische Landesmeisterschaften Kanu-Rennsport

Der ATSV Len­zing berichtet:

Über 11 Meis­ter­ti­tel, 13 zwei­te, 4 drit­te und 3 fünf­te Plät­ze kön­nen wir bei den Ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­meis­ter­schaf­ten erfreut berich­ten. Unse­re 11 Teil­neh­mer bewie­sen ihre Trai­nings­leis­tun­gen in den Kajak- und SUP-Bewerben.

CEZAR TOMO­VICI hol­te sich in über­le­ge­ner Manier 3 Lan­des­meis­ter­ti­tel in der Schü­ler­klas­se 12 – 14 Jah­re über die 200 m, 500 m und 1.000 m Distanz. Vize­meis­ter wur­den in die­ser Klas­se und Distan­zen DANA PFAF­FEN­BICH­LER und PATRICK TIN­CA. Durch Krank­heit geschwächt schaff­te LAU­RA EIT­ZIN­GER den­noch 2 drit­te Plät­ze über 500 m und 1.000 m. Einen drit­ten, 1 vier­ten und einen fünf­ten Rang sicher­te sich KATHA­RI­NA LEIMER.

Aber auch unse­re Mas­ters waren bei die­ser Meis­ter­schaft sehr erfolg­reich. Bei den Damen in den Klas­sen Ü 40 und Ü 50 gewannen

die­se Meis­ter­schaft DORIS KAUF­MANN über 500 und 1.000 m. Den 200 m Titel sicher­te sich BAR­BA­RA HOFMANN.

Bei den Män­nern der Klas­se Ü 40 hol­te sich MARIO MAI­ER den Titel über 500 m und 1000 m. Über 200 m war Micha­el Wlach der Sieger.

Peter Moy­sey hol­te ein­mal Sil­ber und ein­mal Bron­ze in der Klas­se Ü 50.

Den OÖ Lan­des­meis­ter­ti­tel im SUP-BEWERB über die 11 km Lang­stre­cke sicher­te sich MICHA­EL HACKL.

Foto: Tscha­ny Karin