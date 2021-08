OÖVP Bezirk Gmunden tritt mit 861 Kandidaten zur Oberösterreich-Wahl an

Letz­te Woche ende­te die Frist zur Ein­brin­gung der Wahl­vor­schlä­ge bei der Lan­des­wahl­be­hör­de. Im Bezirk Gmun­den kan­di­diert die OÖVP mit 7 Kan­di­da­ten für den Land­tag und 861 Kan­di­da­ten für den Gemeinderat.

„Wir haben sehr moti­vier­te und enga­gier­te Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten für den Land­tag und den Gemein­de­rat, wel­che in den unter­schied­lichs­ten Berei­chen ihren Erfah­rungs­schatz ein­brin­gen kön­nen. Es ist unser kla­res Ziel, gestärkt aus die­ser Wahl zu gehen“, betont OÖVP-Bezirks­par­tei­ob­mann Rudi Raf­fels­ber­ger anläss­lich eines Zusam­men­tref­fens der Kan­di­da­ten mit Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer (sie­he Foto).

Am Stimm­zet­tel im Wahl­kreis Traun­vier­tel befin­den sich 9 Lis­ten zum Ankreuzen.

Die OÖVP wird erst­mals als „Lis­te Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer – OÖVP“ kan­di­die­ren. „Es geht für die Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler am 26. Sep­tem­ber um die Ent­schei­dung, wer das Land und auch unse­ren Bezirk in die nächs­ten so wich­ti­gen Jah­re füh­ren soll. In Gmun­den haben wir 861 groß­ar­ti­ge Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten, wel­che sich bereit erklä­ren, für das Team rund um Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer für den Land­tag und für den Gemeind­rat zu kan­di­die­ren. Sie wer­den sich wei­ter mit aller Kraft für die Men­schen in unse­rer Regi­on ein­set­zen, um unse­ren Bezirk und unse­re Gemein­den gemein­sam wei­ter vor­an­zu­brin­gen“, streicht Raf­fels­ber­ger hervor.

Foto: OÖVP