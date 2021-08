OÖVP-Wahlkampfauftakt: „Für sichere Jahre“.

Für Don­ners­tag, 9. Sep­tem­ber 2021 lädt die Ober­ös­ter­rei­chi­sche Volks­par­tei unter dem Mot­to „Für siche­re Jah­re“ zum Wahl­kampf­auf­takt für die Ober­ös­ter­reich-Wah­len 2021 ins Lin­zer Design Center.

„Die Zei­ten wer­den nicht ein­fa­cher. Bei der Ober­ös­ter­reich-Wahl ent­schei­det sich, wer als Lan­des­haupt­mann unser Land in die­se her­aus­for­dern­de Zukunft führt. Tho­mas Stel­zer steht für Anstand und Haus­ver­stand, Mut und Mensch­lich­keit und kon­se­quen­te Ent­schei­dun­gen. Gera­de jetzt braucht es Klar­heit für Ober­ös­ter­reich und daher einen kla­ren Auf­trag an Tho­mas Stel­zer. ‚Für siche­re Jah­re den Lan­des­haut­mann wäh­len‘ wird daher die zen­tra­le Ansa­ge der OÖVP in der anste­hen­den Wahl­kam­pa­gne sein“, umschreibt OÖVP-Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Wolf­gang Hatt­manns­dor­fer das Mot­to der Kundgebung.

Foto: pri­vat