Paragleiter am Feuerkogel abgestürzt

Ein Para­glei­ter ist am Diens­tag nach einem miss­lun­ge­nen Start vom Feu­er­ko­gel in stei­les Gelän­de abgestürzt.

Am 10. August 2021 fuhr ein 52-jäh­ri­ger Deut­scher gegen Mit­tag mit der Seil­bahn auf den Feu­er­ko­gel hin­auf. Der Mann woll­te mit sei­nem Para­gleit­schirm vom Nord­ost-Start­platz am Feu­er­ko­gel zum Lan­de­platz in Eben­see flie­gen. Gegen 14:20 Uhr ver­such­te er mit sei­nem Para­gleit­schirm zu star­ten — was ihm jedoch nicht gelang. Er konn­te nicht mehr vor der Gelän­de­kan­te am Ende des Start­plat­zes abbrem­sen und so stürz­te die­ser rund 30 Meter in stei­les Gelän­de ab.

Pilot hat­te Glück im Unglück

Der Ver­letz­te konn­te sich selbst aus sei­nem Gurt­zeug befrei­en und mit leich­ten Ver­let­zun­gen wie­der zum Start­platz auf­stei­gen. Dort infor­mier­ten Augen­zeu­gen die Berg­ret­tung. Die Berg­ret­tung Eben­see fuhr mit elf Mit­glie­dern zum Feu­er­ko­gel und ver­sorg­te die Wun­den des Ver­letz­ten, ehe er mit der Seil­bahn ins Tal gebracht wurde.

Foto: pixabay