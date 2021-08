In Lang­wies, in der Gemein­de Eben­see die Feu­er­wehr zu einem Men­schen­ret­tungs­ein­satz nach einem Para­glei­ter­ab­sturz in einen Bach alar­miert. Trotz unver­züg­li­chem, raschem Feu­er­wehr­ein­satz konn­te lei­der nur noch der Tod des Betrof­fe­nen fest­ge­stellt werden.

Quel­le: Lan­des­warn­zen­tra­le Oberösterreich