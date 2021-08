Prangerschützenkreuz — Vom Versprechen zur Umsetzung

Was als Ver­spre­chen zum Geburts­tag begann, konn­te nun umge­setzt und fer­tig­ge­stellt wer­den. Das Pran­ger­schüt­zen­kreuz bei der Kal­va­ri­en­berg Kir­che in Neukirchen/Altmünster.

Im Okto­ber 2017 fei­er­te Her­bert Hahn, Haupt­mann der Pran­ger­schüt­zen, sei­nen 68sten Geburts­tag. Im Zuge der Fei­er mach­te Her­bert fol­gen­des Ver­spre­chen: „Wenn alle Schüt­zen gesund blei­ben und nichts pas­siert, spen­de ich zum 70er ein Kreuz!“ – Aber zu die­sem Datum wird nicht nur der Run­de von Her­bert gefei­ert, son­dern auch das 20ste Grün­dungs­jahr der Neu­kirch­ner Prangerschützen.

Natür­lich wur­de die­ses Ver­spre­chen nicht ver­ges­sen; so bekam er Okto­ber 2019 vom begna­de­ten Schnit­zer Elmar Rudics (85) einen geschnitz­ten Herr­gott (Kor­pus) geschenkt. So nun müs­sen den Wor­ten auch Taten fol­gen: Her­bert Hahn baut nun für den Herr­gott eine pas­sen­de Ein­hau­sung; die Inspi­ra­ti­on dazu fand er in Tirol und mach­te von ver­schie­dens­ten Materl unzäh­li­ge Fotos. So ent­stand nach Tiro­ler Vor­bild, mit Her­berts Ideen und ohne Bau­plan das christ­li­che Symbol.

Nach nur 3 Mona­ten Bau­zeit war das Werk voll­endet. Nun begann die Suche nach einem pas­sen­den Stand­ort, der am Neu­kirch­ner Kal­va­ri­en­berg schnell gefun­den wur­de. Her­bert Hahn: „Ich habe mit der Grund­stücks­be­sit­ze­rin Kon­takt auf­ge­nom­men, die mich dan­kens­wer­ter Wei­se bei mei­nem Vor­ha­ben unter­stützt und die Erlaub­nis zum Auf­bau erteil­te.“ Die Mit­glie­der der Neu­kirch­ner Pran­ger­schüt­zen stan­den bei der Auf­stel­lung hilf­reich zur Sei­te und so wur­de das Kunst­werk im Okto­ber 2020 fertiggestellt.

„Lei­der konn­te die Ein­wei­hung auf­grund der Coro­na-Ver­ord­nun­gen nicht sofort durch­ge­führt wer­den“ so der nach­denk­li­che Erbau­er. Doch nun ist es so weit: Bei der Kal­va­ri­en­berg Kapel­le wird am 7. August um 18 Uhr das Pran­ger­schüt­zen­kreuz vom Pas­to­ral­as­sis­ten­ten Rudolf Kanz­ler und Pfar­rer Josef Mar­scher­bau­er fei­er­lich ein­ge­weiht. Für die musi­ka­li­sche Umrah­mung sor­gen die „Gebirgs­birn­bam­beid­la“ und ein Salut der Pran­ger­schüt­zen wird die Fei­er beschließen.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer – www.fionet.at