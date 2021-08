Raphael Gattinger Vize Landesmeistertitel

Rapha­el Gat­tin­ger, vom TC Traun­kir­chen, hol­te sich sen­sa­tio­nell bei den OÖTV Kids Lan­des­meis­ter­schaf­ten vom 13. bis 16.08.2021 in Wels, den Vize Lan­des­meis­ter­ti­tel in der Alters­klas­se U10.

In einem sehr tur­bu­len­ten Wett­be­werb in Wels zog Rapha­el nach 3 Sie­gen in der Vor­run­de sou­ve­rän in das Fina­le ein. Im Fina­le muss­te er sich nach har­tem Kampf lei­der erst­mals im Tur­nier geschla­gen geben und sicher­te sich in Kom­bi­na­ti­on mit einem Viel­sei­tig­keits­wett­be­werb somit den Vize Lan­des­meis­ter­ti­tel in der Alters­klas­se U10.

Beson­ders bemer­kens­wert ist die­se Leis­tung dadurch, dass Rapha­el auch noch für die U9 spiel­be­rech­tigt gewe­sen wäre und somit eine Klas­se über­sprun­gen hat.

Der TC Traun­kir­chen gra­tu­liert Rapha­el recht herz­lich zu die­sem groß­ar­ti­gem Erfolg.

Foto: pri­vat