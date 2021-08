Römische Sommerresidenz in Altmünster

Inter­es­sier­te wur­den am Mitt­woch, den 4. August, von Archäo­lo­gie-Exper­ten über die römi­schen Fun­de in der Lin­den­stra­ße in Alt­müns­ter infor­miert. Das Pro­jekt wird mit­tels geo­phy­si­ka­li­scher Pro­spek­ti­on in Zusam­men­ar­beit mit ver­schie­de­nen Fach­leu­ten weiterverfolgt.

Gera­de bei Bau­ar­bei­ten wer­den oft Spu­ren in die Ver­gan­gen­heit auf­ge­deckt. So auch vor eini­gen Wochen bei Gra­bungs­ar­bei­ten in der Lin­den­stra­ße. Am 4. August 2021 stell­ten die Exper­ten die Ergeb­nis­se der Unter­su­chun­gen im Pfarr­saal der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter vor. Es wird ver­mu­tet, dass in Alt­müns­ter ein grö­ße­rer Land­sitz der Wohl­ha­ben­de­ren aus dem 2. bis 3. Jh. n. Chr. gefun­den wur­de. Die Wei­ter­ver­fol­gung des Pro­jek­tes in Zusam­men­ar­beit mit der OÖ Lan­des-Kul­tur GmbH, dem Bun­des­denk­mal­amt und einer Uni­ver­si­tät wird angestrebt.

Was tun, wenn man einen archäo­lo­gi­schen Schatz findet

Mag. Heinz Gru­ber vom Bun­des­denk­mal­amt erklär­te den Inter­es­sier­ten u.a. den Ablauf von der Fund­mel­dung zur Aus­gra­bung und alle wich­ti­gen denk­mal­pfle­ge­ri­schen Auf­ga­ben. In Ober­ös­ter­reich ste­hen rund 200 archäo­lo­gi­sche Denk­ma­le unter Schutz. Alle Fund­stel­len wer­den in eine soge­nann­te Fund­stel­len­da­ten­bank ein­ge­tra­gen und in der Raum­ord­nung bei der Erstel­lung von Flä­chen­wid­mungs­plä­nen berück­sich­tigt. In Ober­ös­ter­reich fin­den im Durch­schnitt 50 etwa archäo­lo­gi­sche Maß­nah­men pro Jahr statt. Grund­sätz­lich ist jeder ver­pflich­tet, einen archäo­lo­gi­schen Fund zu mel­den. Sei­tens des Bun­des­denk­mal­am­tes wird dann ent­schie­den, ob eine Aus­gra­bung durch­zu­füh­ren ist. Die Fun­de gehö­ren dabei jeweils zur Hälf­te dem Fin­der und dem Grundeigentümer.

Ablauf funk­tio­nier­te in Alt­müns­ter reibungslos

Die archäo­lo­gi­schen Fun­de im Bereich der Lin­den­stra­ße in Alt­müns­ter wur­den Mit­te April durch Anrai­ner ent­deckt und der Gemein­de gemel­det. Mag. Heinz Gru­ber besich­tig­te die Fund­stel­le. Im Anschluss wur­de vom Bau­herrn die Fir­ma ARDIG aus St. Pöl­ten mit der archäo­lo­gi­schen Unter­su­chung (Aus­gra­bung und Ber­gung) beauf­tragt. „Die Mel­de­ket­te hat in Alt­müns­ter per­fekt funk­tio­niert. Es ist nicht selbst­ver­ständ­lich, dass alle betrof­fe­nen Par­tei­en, wie Gemein­de, Bau­her­ren und Grund­stücks­ei­gen­tü­mer so koope­ra­tiv sind“, so Mag. Heinz Gru­ber erfreut über die gute Zusammenarbeit.

Römi­schen Land­sitz aus der Zeit um das 2. und 3. Jahr­hun­dert entdeckt

Kurz nach der Fund­mel­dung kam Mag. Roman Igl von der Fa. ARDIG mit sei­nem Team nach Alt­müns­ter und es wur­de mit den archäo­lo­gi­schen Gra­bun­gen begon­nen. In der Lin­den­stra­ße konn­ten Tei­le des Grund­ris­ses eines römi­schen Gebäu­des — ver­mut­lich einem Land­sitz — nach­ge­wie­sen wer­den. Zu fin­den sind nur noch Fun­da­ment­res­te, die auf­ra­gen­den Mau­ern sind nicht mehr erhal­ten, bzw. bereits ero­diert. Mit­te Juni waren die Gra­bungs­ar­bei­ten auf der 3.000 m² gro­ßen Flä­che bereits abge­schlos­sen. „Am letz­ten Gra­bungs­tag in Alt­müns­ter haben wir ein Flach­beil gefun­den, dies hat unse­re Arbeit hier abge­run­det;“ so Gra­bungs­lei­ter Mag. Roman Igl begeis­tert über den Fund aus der Jungsteinzeit.

Kei­ne Sel­ten­heit auf der Ach­se von Wels nach Salzburg

Die Rou­te von Wels nach Salz­burg war schon in der Römer­zeit eine belieb­te Ach­se. Ent­lang die­ser Stre­cke wur­den vie­le Land­gü­ter errich­tet. Der Land­sitz in Alt­müns­ter liegt etwas abseits die­ser Rou­te, daher gehen His­to­ri­ker davon aus, dass auch schon damals auf die beson­de­re Lage wert gelegt wur­de. Dr. Ste­fan Trax­ler, von der OÖ Lan­des-Kul­tur GmbH ver­mu­tet, dass die sog. Vil­la Rusti­ca als Som­mer­re­si­denz für wohl­ha­ben­de­re Leu­te genutzt wur­de. „Die Aus­gra­bung in Alt­müns­ter zeigt ledig­lich einen klei­nen Aus­schnitt einer sehr viel grö­ße­ren Anla­ge mit meh­re­ren, einst reich aus­ge­stat­ten Gebäu­den, wie wir sie bei­spiels­wei­se auch von Weyregg am Atter­see ken­nen“, erläu­tert der Experte.

Nächs­te Schrit­te geplant

Um die ursprüng­li­che Grö­ße und Aus­deh­nung des Land­sit­zes zu erkun­den, ist als nächs­ter Schritt eine geo­phy­si­ka­li­sche Pro­spek­ti­on geplant. Dabei wird mit spe­zi­el­len Gerä­ten die Erd­ma­gne­tik gemes­sen und der Unter­grund mit Boden­ra­dar abge­tas­tet. Ähn­lich einem Rönt­gen­bild kön­nen damit unter der Erd­ober­flä­che erhal­te­ne Mau­er­res­te lage­genau kar­tiert wer­den. Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter strebt eine Zusam­men­ar­beit mit dem Bun­des­denk­mal­amt, der OÖ Lan­des-Kul­tur GmbH und einer Uni­ver­si­tät an.

„Ein gro­ßer Dank gilt den drei Exper­ten, wel­che sich um unse­ren archäo­lo­gi­schen Fund ange­nom­men haben. Die Wei­ter­ver­fol­gung des Pro­jek­tes liegt mir sehr am Her­zen, um die Geschich­te Alt­müns­ters um einen wei­te­ren Teil zu ergän­zen“, so Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feichtinger.

Foto: Markt­ge­mein­de Altmünster