Siedlitzki stürzt schwer beim Sprinttriathlon

Zwi­schen Sieg und Nie­der­la­ge lie­gen nur Millimeter

“Mei­nen Start am Sonn­tag 15.8.2021 bei der Österr. Meis­ter­schaft im Sprint­tri­ath­lon habe ich mir ganz anders vor­ge­stellt. Mit dem vier­ten Gesamt­rang eine Woche vor­her in Bre­men war ich sehr zufrie­den und hoch­mo­tiert, um in Blin­den­markt öster­rei­chi­scher Meis­ter zu wer­den!“ so Chris­ti­an Sied­litz­ki mit schmer­zen­ver­zerr­ten Gesicht nach sei­nem bru­ta­len Sturz im Rennen.

Auf den 750 m lan­gen Schwimm­kurs stieg er gut posi­tio­niert als 14. aus dem Was­ser. Bei der Rad­stre­cke hat­te Sied­litz­ki schon beim Ein­fah­ren ein komi­sches Gefühl. Zuerst war der Kurs sehr anspruchs­voll und führ­te berg­auf, dann mit 70 kmh wie­der berg­ab. Angst soll­te man bei der­ar­ti­gen Abfahr­ten bes­ser nicht haben. Es war brü­tend­heiss und sehr for­dernd für die Ath­le­ten. Die ers­te der zwei Run­den konn­te der Gmund­ner Para­de­sport­ler das Tem­po gut mit­hal­ten. In der zwei­ten Run­de woll­te er den Vor­sprung noch­mals ver­kür­zen und dies spe­zi­ell bei der Abfahrt. In der letz­te Kur­ve pas­sier­te dann der fol­gen­schwe­re Feh­ler. Sied­litz­ki fuhr die Kur­ve ziem­lich links an und ver­lor die Herr­schaft über sein Fahr­rad und kam ins unbe­fes­tig­te Ban­kett. Er über­schlug mich mehr­mals und blieb dann in der Wie­se liegen.

“Was mich dann gerit­ten hat wei­ter zu fah­ren und noch die 5,2 km zu lau­fen, weiß ich bis heu­te nicht. Trotz defek­ten Len­ker kam ich mit gro­ßen Schmer­zen nach der Rad­stre­cke ins Ziel und ohne lang zu über­le­gen ging ich auf die Lauf­stre­cke. Unfass­bar dass ich noch die acht­bes­te Lauf­zeit am Schluss hat­te und es fast noch zur Bron­ze­me­dail­le gereicht hätte!”

Im Kran­ken­haus wur­de dann die Rea­li­tät wahr. Bruch des Schlüs­sel­bei­nes und des klei­nen Fin­ger an der link­ten Hand. Ein tie­fer Schnitt im Knie­be­reich muss­te genäht wer­den. Und am gan­zen Kör­per Blut­ergüs­se und Schürf­wun­den. Das hat sich Chris­ti­an Sied­litz­ki sicher anders vor­ge­stellt. Jetzt heisst es dem Kör­per die nöti­ge Ruhe geben. Das wird eine lan­ge Zeit dau­ern. Die so toll begon­ne­ne Sai­son 2021 ist für ihn somit Geschich­te. Dem sym­pa­ti­schen Sport­ler Chris­ti­an SIED­LITZ­KI bal­di­ge und voll­stän­di­ge Gene­sung und bal­di­ge Rück­kehr zur alt­ge­wohn­ten Form.

Bericht Peter SOM­MER FOTO­PRESS, Bil­der Chris­ti­an Sied­litz­ki und Peter SOMMER