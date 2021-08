Für die Dres­sur­rei­te­rin Ste­fa­nie Auin­ger vom Uni­on Reit- und Fahr­ver­ein Traun­see und ihren Öster­rei­chi­schen Warm­blut­wal­lach Dio D’oro ist es die ers­te Sai­son in der Mit­tel­schwe­ren Klasse.

Nach eini­gen Plat­zie­run­gen gelang den bei­den am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de beim Natio­na­len Dres­sur­tur­nier der Kate­go­rie CDN‑A* in Wels eine Vor­stel­lung, die zum Sieg führ­te. Mit einer per­sön­li­chen Best­leis­tung von 67,98% setz­ten sich die bei­den an die Spit­ze des Starterfeldes.

Foto: URFV Traun­see / Team myrtill