Spielabsage verhindert vorläufig den „Triple-Pack“ für Altmünster!

Weil die Geg­ne­rin­nen des ASKÖ Dionysen/Traun in der Frau­en-Lan­des­li­ga ihre Teil­nah­me am heu­ti­gen Meis­ter­schafts­spiel in Alt­müns­ter absag­ten, konn­te die Elf von Chef­trai­ner Phil­ipp Kar­lin­ger am Wochen­en­de ihre der­zei­ti­ge gute Form nicht unter Beweis stel­len. „Ein Ersatz­ter­min hät­te laut OÖFV bis kom­men­den Mitt­woch gefun­den wer­den müs­sen, das war bei­den Teams nicht mög­lich, sodass das Spiel ent­fällt und vor­aus­sicht­lich mit 3:0 für uns gewer­tet wird“, ist Chef­trai­ner Phil­ipp Kar­lin­ger nicht unbe­dingt glück­lich über den Aus­fall des Spie­les. War­um? „Weil unser Spiel­rhyth­mus durch die Zwangs­pau­se ziem­lich gestört wird, das nächs­te Match steigt näm­lich erst am Frei­tag, 10.September um 19.00 Uhr gegen den TSV Ottens­heim im Traun­stein-Sta­di­on; außer­dem hät­ten wir viel­leicht sogar unse­re Tor­bi­lanz deut­li­cher auf­bes­sern können.“

Auf­takt gelang trotz ver­meid­ba­rer Verlusttreffer

Wie zufrie­den ist der Coach mit den bis­he­ri­gen Ergeb­nis­sen? „Bei der Sai­son-Eröff­nung gegen den TUS Krems­müns­ter gin­gen wird bald in Füh­rung, kas­sier­ten 2 x ein über­flüs­si­ges Gegen­tor und setz­ten uns dann in der 2. Spiel­hälf­te mit 4:2 (2:2) durch. Unse­re Tref­fer erziel­ten Anni­ka Rei­sen­ber­ger, Kat­rin Wag­ner, Sarah Stelz­ham­mer und mit einer sehens­wer­ten Direkt­ab­nah­me Julia Spießberger“.

Das 2. Spiel glich der „Pre­mie­re“

Beim ASV Nie­der­thal­heim gelang uns zwar eben­falls früh das 1:0 durch Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger, aber sonst spiel­ten wir im ers­ten Spiel­ab­schnitt schwach, dann folg­te ab der Pau­se wie­der eine deut­li­che Stei­ge­rung und das ent­schei­den­de 2:0 in der 67. Minu­te durch Maria­na Strüb­ler-Pilic“. Heißt als Fazit nach 2 Run­den? „Ich bin zwar nicht unzu­frie­den, aber wir haben noch sehr viel Luft nach oben und müs­sen abwar­ten, wie sich unse­re Per­for­mance in den nächs­ten Run­den entwickelt“.

Foto: Her­bert Redhammer