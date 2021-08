SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 – FC Spitz Attnang 3:3 (3:2)

Auch im 2. Heim­spiel in Fol­ge kann der SV DAX­NER Immo­bi­li­en Eben­see 1922 kei­nen Sieg ver­zeich­nen. In einem Spiel mit vie­len Chan­cen auf bei­den Sei­ten, konn­te sich kei­ne Mann­schaft schluss­end­lich durchsetzen.

Att­nang erwisch­te einen Start nach Maß. In der 5. Spiel­mi­nu­te konn­te Alex­an­der Ober­per­f­ler die Gäs­te mit einem wun­der­schö­nen Schuss aus 25 Metern ins lin­ke Kreuz­eck in Füh­rung brin­gen. Eini­ge Minu­ten spä­ter hät­te Att­nang die Füh­rung nach einem Feh­ler in der Eben­seer Ver­tei­di­gung aus­bau­en müs­sen, doch die Gäs­te konn­ten den Ball aus zehn Metern nicht ins Tor unter­brin­gen. Nach einer ver­schla­fe­nen Anfangs­pha­se arbei­te­te sich der SV DAX­NER Immo­bi­li­en Eben­see 1922 in die Par­tie und konn­te das Spiel durch einen Dop­pel­schlag inner­halb von zwei Minu­ten drehen.

Zuerst behielt Shaba­naj im 1 gegen 1 mit dem Tor­hü­ter die Ner­ven (21.´), danach konn­te Schnei­der in der 23. Minu­te einen Abschlag des Tor­hü­ters in das Att­nan­ger Tor abblo­cken. Nun waren die Eben­seer vol­ler Selbst­ver­trau­en und Shaba­naj konn­te die Füh­rung in der 35. Minu­te auf 3:1 erhö­hen. Doch Att­nang ließ sich nicht geschla­gen geben und bekam zurecht eine Minu­te vor der Halb­zeit­pau­se einen Foul­elf­me­ter. Ober­per­f­ler ließ sich nicht zwei Mal Bit­ten und ver­kürz­te auf 2:3 zur Halbzeit.

Att­nang kam wie­der bes­ser aus der Kabi­ne und Ober­per­f­ler stell­te mit sei­nem 3. Tor des Spiels auf 3:3 in der 50. Minu­te. Das Spiel wur­de danach hek­ti­scher und es ging hin und her mit Chan­cen auf bei­den Sei­ten. Shaba­naj hät­te in der 60. Minu­te im pri­va­ten Tor­schüt­zen­du­ell mit Ober­per­f­ler nach­zie­hen kön­nen, doch er setz­te den Ball über das Tor. Mit zuneh­men­der Spiel­dau­er wur­den die Angrif­fe der Att­nan­ger immer gefähr­li­cher, doch Kerschbaum war eini­ge Male zur Stel­le. Kurz vor Schluss lie­ßen die Att­nan­ger die Rie­sen­chan­ce auf den Sieg liegen.

So ende­te eine chan­cen­rei­che Par­tie mit vie­len Zwei­kämp­fen (6 Gel­be Kar­ten) in einem Unent­schie­den und Eben­see muss wei­ter auf den ers­ten Sieg der neu­en Sai­son war­ten. Das Vor­spiel der 1´b – Mann­schaf­ten ende­te mit einem 4:1 Sieg für Eben­see (Tor­schüt­zen: Gashi, Spit­zer C., Lei­bet­se­der, Spies­ber­ger für Eben­see; Saad Silo für Attnang)

Match­ball­spon­sor: Wolfs­gru­ber Logis­tik GmbH