Top Erfolge der SVV-Schwimmer in Ö‑Spitze

Zum Sai­son­ab­schluss 2020/21 stand für die SVV-Schwim­mer eines der High­lights auf dem Pro­gramm. Für den Nach­wuchs waren dies die Ö Meis­ter­schaf­ten der Nach­wuchs­klas­se in St. Pöl­ten (22. — 25.07.), sowie für die Älte­ren die Ö Staats- und Junio­ren­meis­ter­schaf­ten in Wels (29.07. — 01.08.). Bei bei­den Ver­an­stal­tun­gen eta­blier­ten sich die SVV-Schwim­mer in der Ö‑Spitze, und sie zogen sogar meh­re­re Final­plat­zie­run­gen und sogar Medail­len an Land.

Medail­len­hams­ter Silas Schnei­der, sorg­te gleich am ers­ten Wett­kampf­tag in St. Pöl­ten für eine Bron­ze­me­dail­le in der AK12 über die kräf­te­rau­ben­den 400 m Lagen. Am zwei­ten Tag setz­te er die­se Erfol­ge fort, in dem er sei­ne per­sön­li­che Best­zeit über 200 m Rücken um gesamt 5 Sekun­den ver­bes­ser­te, und sich somit im Fina­le ver­dient Sil­ber sicher­te. Final­ein­zü­ge und Top-Plat­zie­run­gen in den Bewer­ben 100 m Brust (4.), 200 m Brust (6.) und 200 m Lagen (6.) kom­plet­tier­ten sein erfolg­rei­ches Wettkampfwochenende!

Sowohl Marie Mar­schall (AK13) als auch Bru­der Maxi­mi­li­an Mar­schall (AK15) schaff­ten sou­ve­rän über 200 m Schmet­ter­ling den End­lauf­ein­zug. Die bei­den durf­ten sich schluss­end­lich mit aus­ge­zeich­ne­ten Leis­tun­gen über Rang 5 (Marie) bzw. 6 (Maxi­mi­li­an) freuen.

In den drei Bewer­ben 100 m und 200 m Rücken, sowie 100 m Frei­stil, schwamm Mar­vin Zim­mer­mann (AK15) nicht nur zu per­sön­li­chen Best­zei­ten, son­dern zog jeweils im sehr gut besetz­ten Jg. 2006 in das Fina­le ein. Platz 5 (200 m Rücken) bzw. 6, unter­strei­chen sei­ne Topleistungen!

Über die 100 m und 200 m Brust­di­stanz, gab der 11 Jah­re alte Her­bert Motz rich­tig Gas, pul­ve­ri­sier­te sei­ne bis­he­ri­gen Zei­ten und beleg­te jeweils im Jahr­gangs­fi­na­le den 6. Rang. Die gleich­alt­ri­ge Maria Maak mach­te es ihm über 100 m Frei­stil nach, und durf­te sich über den star­ken 7. Platz im Fina­le freuen.

Die bei­den 13-jäh­ri­gen Sara Maric und Pia Part zeig­ten bei die­sen Meis­ter­schaf­ten ein­drucks­voll ihr Kön­nen. Sara durf­te sich über zwei Final­ein­zü­ge über 100 m Schmet­ter­ling und 100 m Frei­stil freu­en, und beleg­te dort jeweils den aus­ge­zeich­ne­ten 7. Platz. Pia qua­li­fi­zier­te sich über 200 m Frei­stil für das Fina­le, und war dort eben­falls mit Rang 7 erfolgreich.

Sophie Burg­stal­ler (AK11), Samu­el Schnei­der (AK17) und Zoe Schnei­der (AK14) über­zeug­ten eben­falls mit Top­leis­tun­gen, und ver­pass­ten gegen star­ke Kon­kur­ren­ten nur knapp den Ein­zug in das Finale.

Auch die bei­den gemisch­ten Staf­feln über 4 x 100 m Frei­stil bzw. Lagen, erran­gen mit Platz 12 ein super Ergeb­nis mit­ten in der öster­rei­chi­schen Nachwuchsspitze!

Bei den Ö Staats- und Junio­ren­meis­ter­schaf­ten in Wels, waren gesamt 9 SVV-Teil­neh­mer am Start. Für einen A‑Finaleinzug sorg­te der 18-jäh­ri­ge Yorik Anzen­gru­ber, der über 50 m Schmet­ter­ling den star­ken 8. Platz in der Öster­reichspit­ze erkämpf­te. Über 50 m Rücken und 50 m Frei­stil gelang ihm mit Top­leis­tun­gen der Ein­zug in das B‑Finale. Im Rah­men der Rücken­di­stanz hol­te Yorik den Sieg im B‑Finale und damit den Top-Rang 9, wäh­rend er abschlie­ßend über 50 m Frei­stil mit per­sön­li­cher Best­leis­tung zum 12. Platz schwamm.

Drei­mal B‑Finale lau­te­te die Bilanz von Patrik Len­ze­der. Sowohl über die 100 m, als auch über die 200 m Rücken, erkämpf­te der 22-jäh­ri­ge den her­vor­ra­gen­den 10. Rang. Über die 200 m Frei­stil kom­plet­tier­te Patrik sei­ne tol­len Leis­tun­gen und schwamm im B‑Finale zum 15. Platz.

Die Schwim­mer Sarah Föt­tin­ger, Johan­na Maak, Iva­na & Sara Maric, Samu­el & Zoe Schnei­der, sowie Jakob Ste­ti­na, zeig­ten durch die Bank aus­ge­zeich­ne­te Leis­tun­gen und durf­ten sich über Plat­zie­run­gen mit­ten unter den schnells­ten öster­rei­chi­schen Schwim­mern freuen.

