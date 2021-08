Top-Fußball-Turnier

Öster­rei­chi­sche Nach­wuchs-Eli­te trifft sich wie­der in Ohlsdorf

So vie­le klin­gen­de Mann­schafts­na­men kann kein ande­res Fuß­ball-Tur­nier in Ober­ös­ter­reich auf­bie­ten: Red Bull Salz­burg, Rapid Wien, Aus­tria Wien, Sturm Graz, LASK, SV Ried, Blau-Weiß Linz, SKN St. Pöl­ten und FC Young Boys Kärn­ten. Da trifft sich wirk­lich die Fuß­ball-Nach­wuchs-Eli­te von Österreich.

Schon zum ach­ten Mal orga­ni­siert die ASKÖ Ohls­dorf am Sams­tag, 28. August die­ses Top-Nach­wuchs-Tur­nier für U12-Mann­schaf­ten, eines der best­be­setz­ten Jugend-Fuß­ball­tur­nie­re in Oberösterreich.

Coro­na-bedingt gibt es aber wie­der ein paar Ände­run­gen gegen­über den bis­he­ri­gen Tur­nie­ren: Zehn statt zwölf Teams, kei­ne Mann­schaf­ten aus dem Aus­land und jedes Team hat eine eige­ne Kabi­ne. Beginn der “8. Inter­na­tio­na­len Salz­kam­mer­gut-Nach­wuchs-Tro­phäe” ist um 10 Uhr im Spor­ten­trum Ohlsdorf.

Foto: Wolf­gang Spitzbart