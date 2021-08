Turnverein Gmunden 1861 bei der Jahnwanderung

Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de fand bereits die 57. Jahn­wan­de­rung des ÖTB Ober­ös­ter­reich statt. In Form einer Stern­wan­de­rung tref­fen sich die Ver­ei­ne an einem Ziel­ort. Die­ses Jahr war Ruf­ling, nahe Leon­ding der End­punkt der Wan­de­rer. Die beson­de­ren äuße­ren Umstän­de waren für die Orga­ni­sa­ti­on der Ver­an­stal­ter aber auch für die Ver­ei­ne eine Herausforderung.

In drei Etap­pen wur­de die Stre­cke über Eisen­gat­tern, Vorch­dorf, Alm­spitz, Hafeld, Wels, March­trenk, Traun nach Leon­ding trotz hoher Tem­pe­ra­tu­ren geschafft, wobei vor allem den fünf Kin­dern höchs­tes Lob für die Wan­der­leis­tung aus­zu­spre­chen ist. Moti­viert durch Erzäh­lun­gen, Spie­le, Lie­der und Füh­rungs­wech­sel an der Spit­ze, war die Wan­de­rung abwechslungsreich.

Am Ziel­ort wur­den in Form eines Drei­kampfs (Stand­weit, Stein­sto­ßen, Lauf) Wett­kämp­fe abge­hal­ten. In der Ver­eins­wer­tung beleg­te der Turn­ver­ein Gmun­den den her­vor­ra­gen­den 4. Platz. Im nächs­ten Jahr ist das Ziel Neumarkt/Kalham im Innviertel.

Foto: pri­vat