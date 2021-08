Veranstaltung des Attergauer Farbenkreis

Erfolg­rei­che Ver­an­stal­tung des Atter­gau­er Far­ben­kreis zum „Tag des offe­nen Ateliers“

Am Sams­tag, den 31. Juli führ­ten 10 Mit­glie­der des Atter­gau­er Far­ben­krei­ses im OÖ. Volks­bil­dungs­werk ihren ers­ten „Tag des offe­nen Ate­liers“ am Wen­nin­ger­hof bei Neu­kir­chen an der Vöck­la durch. Der Wet­ter­gott spiel­te auch mit und ver­schon­te uns.

Die Besu­cher bewun­der­ten das Ambi­en­te des Wen­nin­ger­ho­fes und die fan­ta­sie­rei­che Prä­sen­ta­ti­on der Künst­le­rin­nen und Künst­ler im Hof und den hel­len Räu­men. Eini­ge Besu­cher woll­ten nur kurz mal vor­bei­schau­en, lie­ßen sich jedoch von den schö­nen Aus­stel­lungs­stü­cken ver­zau­bern und ver­weil­ten dann noch gemüt­lich bei „Kaf­fee und Kuchen“.

Sie über­zeug­ten sich von der Viel­falt der Mit­glie­der des Atter­gau­er Far­ben­krei­ses, so auch Frau Bür­ger­meis­te­rin von Neu­kir­chen a.d.V. Frau Adel­heid Fel­lin­ger und Bezirks­re­fe­rent des OÖ. Volks­bil­dungs­werk Bezirk Vöck­la­bruck Herr Kon­su­lent Her­bert Riesner.

Die Besit­ze­rin des Wen­nin­ger­hof Frau Wal­traud Hol­ler­we­ger war mit dem Ver­lauf der gut besuch­ten Ver­an­stal­tung sehr zufrie­den. Der Wen­nin­ger­hof bie­tet sich mit sei­nem roman­ti­schen und gepfleg­ten Ambi­en­te ide­al für Events die­ser Art, als auch für Semi­na­re und Vor­tags­ver­an­stal­tun­gen an.

Foto: Stöt­tin­ger