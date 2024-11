60 Musi­ke­rin­nen und Musi­ker unter Kapel­len­meis­ter Man­fred Six und Obmann Hans Koh­ber­ger erspie­len beim Blas­mu­sik­be­werb in Vorch­dorf in der Leis­tungs­stu­fe C 94 Punk­te. „Mit die­ser Bewer­tung, wel­che mit einer Gold­me­dail­le sicht­bar wird, sind wir ganz vor­ne dabei“ so ein sicht­lich berühr­ter und stol­zer Bür­ger­meis­ter. Beim abend­li­chen Herbst­kon­zert wur­de Ehren­ka­pel­len­meis­ter Rupert Krich­baum geehrt, wobei Bür­ger­meis­ter Toni Hütt­mayr mit einem klei­nen Lei­ter­wa­gen aus­rei­chend Geträn­ke her­bei­schaff­te. Das Pro­gramm beim gut besuch­ten Herbst­kon­zert wur­de mit Freu­de von den Besu­chern beklatscht und macht die Leis­tun­gen der jun­gen und älte­ren Musiker/innen sichtbar.