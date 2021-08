Waldfest der Obertrauner Ortsmusik

Böh­mi­sche und moder­ne Blas­mu­sik von der „Hin­ter­ber­ger Böhmischen“

Am Sams­tag, 14. August 2021, fin­det das Wald­fest der Orts­mu­sik­ka­pel­le Ober­traun im Fest­ge­län­de Trau­nau statt. Ab 18 Uhr wird im Fest­zelt in der Trau­nau zuerst die Musik­ka­pel­le Kumitz für abwechs­lungs­rei­che Blas­mu­sik sor­gen, ehe ab 21 Uhr die „Hin­ter­ber­ger Böh­mi­sche“ erst­mals in Ober­traun zu hören sein wird. Die­se For­ma­ti­on besteht aus 7 Musi­kern, bunt zusam­men­ge­wür­felt aus den Musik­ver­ei­nen Bad Mit­tern­dorf, Alt­aus­see, Kumitz und aus Aigen im Ennstal.

Seit 2014 musi­zie­ren sie gemein­sam unter dem Mot­to „Böh­misch, Mäh­risch, Modern“ und waren auch bereits auf den Büh­nen des „Wood­stock der Blas­mu­sik“, beim „Böh­mi­schen Okto­ber“ in Ober­wölz oder dem „Auf­stei­rern“ in Graz zu Gast. Der Rein­erlös aus dem Wald­fest der Ober­trau­ner Orts­mu­sik wird für die Jung­mu­si­ker­aus­bil­dung ver­wen­det. Ein­tritt frei­wil­li­ge Spen­den, bit­te 3‑G-Nach­weis mitbringen.

Auf den Besuch freu­en sich die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker der Orts­mu­sik­ka­pel­le Obertraun.

Foto: pri­vat